Средство от запаха ног маскирует проблему, но эффективнее найти ее источник.

Неприятный запах ног или обуви может стать сущим кошмаром в общественном транспорте или в гостях, когда приходится разуваться.

Люди, которые страдают от этой проблемы, вынуждены каждый день сталкиваться с огромной неловкостью, а ведь есть разные способы справиться с ситуацией. Ранее мы рассказывали, как убрать запах в стиральной машине.

Как избавиться от запаха ног

Представительница Королевского колледжа подиатрии (лечение болезней ног) Эмма Макконнаки рассказала изданию Еxpress, что есть несколько причин, из-за которых может появиться неприятный запах. В большинстве случаев проблема в грибковых инфекциях и скоплении бактерий.

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Кроме того остается вероятность, что источником запаха может быть и обувь. Поэтому важно в первую очередь определить, кто является виновником.

Как отмечается, на ступнях находится около 250 000 потовых желез, что больше, чем где-либо еще в теле. Носки и обувь задерживают пот, что позволяет размножаться бактериям, которые питаются омертвевшими клетками кожи и маслами, вызывая неприятные запахи.

Теперь перейдем к тому, как избавиться от запаха ног навсегда в домашних условиях.

"Ежедневно мойте ноги теплой мыльной водой и тщательно высушивайте их, включая пространство между пальцами. Использование губки или мочалки для мытья ног также может помочь отшелушить омертвевшую кожу, которую ваше тело пытается сбросить", - советует врач.

Она рекомендует использовать носки из натуральных волокон (хлопок, бамбук), которые позволят коже дышать и не дадут сильно потеть. Макконнаки утверждает, что обувь должна успевать просыхать между ношением.

Что делать при грибковой инфекции

Конечно, вы можете купить спрей для ног от запаха, но гораздо лучше решить проблему. Отмечается, что самая распространенная форма инфекции известна как "стопа атлета". Она поражает до 70% людей в разные моменты жизни. Грибок питается потом, мертвыми клетками кожи и жиром, вызывая "дрожжевой" запах. Вместо того, чтоб маскировать симптомы, лучше проконсультироваться с врачом и лечиться противогрибковыми препаратами из аптеки.

У подростков неприятный запах ног возникает из-за активности потовых желез в период полового созревания. Это легко решить дополнительной парой обуви, чтоб она успевала высыхать после ношения.

Другая категория, которая тоже сталкивается с подобной проблемой это беременные женщины. Поскольку их тела перекачивают больше крови, температура тела повышается. Будущим мамам стоит подбирать обувь большего размера, так как ноги часто отекают, а коже все еще нужно дышать.

Как избавиться от запаха в обуви за 5 минут

Доктор Макконнаки отметила, что иногда люди могут страдать повышенным потоотделением из-за чего ноги будут неприятно пахнуть.

Подолог советовала спрей для ног от запаха. Если вам нужно быстро решить проблему, то воспользуйтесь антиперспирантом. Можно использовать специальный для ног или же тот, который у вас для подмышек.

"Если это не поможет, обратитесь к своему подологу или лечащему врачу, поскольку существует целый ряд продуктов и методов лечения, которые могут вам помочь", - добавила врач.

Неприятных запах ног из-за диабета

Людям с этой болезнью стоит быть очень осторожными. У них высокий риск развития язв на ногах, которые могут неприятно пахнуть.

"Если на ноге есть активная рана и есть запах, это может быть признаком того, что рана инфицирована", - подчеркнула Макконнаки.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), диабетикам следует ежедневно осматривать свои ноги на предмет возможных признаков инфекции, волдырей или трещин на коже.

Если они заметят какие-либо изменения, следует обратиться к врачу. Медик подскажет мазь для ног от запаха и ранок.

Как быстро убрать неприятный запах с обуви

Если причиной отвратительного аромата является ваша обувь, есть несколько вариантов, как быстро решить проблему. В частности можно попробовать один из этих лайфхаков:

заверните проблемную обувь в пакет и оставьте в морозилке на ночь;

положите в обувь тканевый мешочек с обычной солью;

используйте спрей для обуви от запаха или дезодорант.

Еще один вариант требует больше вашего участия. Нужно смешать крахмал (1 ст.л.), соду (3 ст.л.) и пару капель эфирного масла или парфюма. Смесь положить в два носка и засунуть их в обувь. Это не только впитает неприятный запах, но и дополнительно ароматизирует.

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