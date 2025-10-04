Согласно новому исследованию, в среднем мужчины старше своих партнерш на 4,2 года.

Последние годы психологи все чаще интересуются отношениями с разницей в возрасте. Исследования показывают, что с возрастом люди чаще выбирают для новых отношений младшего партнера.

Как пишет для Psychology Today профессор по методам исследований в психологии Себастьян Окенлунд, такая тенденция проявляется сильнее у мужчин. Кроме того, старший партнер в таких парах обычно испытывает больше удовольствия в отношениях, особенно если это мужчина.

Определить, какая средняя разница в возрасте в парах по миру, помогло масштабное международное исследование, опубликованное в журнале Population Studies. Ученые проанализировали данные из 130 стран, изучая гетеросексуальные пары и разницу в возрасте между мужчиной и женщиной.

Главный вывод исследования свидетельствует о том, что в среднем мужчины старше своих партнерш на 4,2 года. При этом наблюдаются значительные региональные различия. Наименьшая разница в возрасте в Северной Америке (2,2 года) и Европе (2,7 года). Средняя разница в Латинской Америке и Карибском регионе составляет 3,6 года, а в Азии и странах Тихоокеанского региона - около 4 лет. Наибольшие возрастные разрывы наблюдаются в странах Субсахарской Африки (8,7 лет) и Ближнего Востока и Северной Африки (6,1 года).

Особенно низкую разницу в возрасте обнаружили в Соединенных Штатах Америки (2,2 года), Китае (2,2 года) и Чехии (2,0 года). Самые высокие показатели зафиксированы в Гамбии (14,8 лет), Нигерии (11,8 лет) и Бангладеш (8,7 лет).

Ученые также проанализировали, какие факторы влияют на размер возрастной разницы. Оказалось, что важную роль играют экономическое развитие страны и уровень неравенства между мужчинами и женщинами. В странах с высоким доходом и образованием средняя разница в возрасте меньше, тогда как в государствах с высоким неравенством между полами - больше.

