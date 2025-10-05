Усилия с обеих сторон повышают счастье и снижают вероятность мыслей о разводе, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал самую важную привычку, которая помогает любви оставаться живой. Как отметил он в своей статье для Forbes, многие пары попадают в ловушку самоуспокоенности в отношениях: они погружаются в рутину, позволяют другим делам занимать главное место и предоставляют своей личной жизни идти своим чередом. И этому необходимо противостоять, подчеркнул специалист.

По его словам, лучший способ бороться с самоуспокоенностью - активно и постоянно работать над тем, чтобы отношения становились лучше, чем раньше.

При этом Треверс привел результаты исследования, опубликованные в журнале Family Relations, которое показало, что удовлетворенность мужа выше, когда жена прилагает больше усилий, и удовлетворенность жены выше, когда муж делает больше для отношений. Таким образом, усилия с обеих сторон повышают счастье и снижают вероятность мыслей о разводе.

Именно эта привычка сознательно работать над постоянным улучшением качества отношений является самой важной для сохранения любви. Психолог назвал три способа, с помощью которых пары могут развивать полноценные отношения, формируя данную привычку:

Живите одним днем. Когда пары целенаправленно поддерживают искру в отношениях, они фокусируются на повседневных моментах - ценят мелочи и радуют друг друга жестами внимания. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Sociology, показало, что простые действия - приготовить чашку чая, проявить заботу или подарить улыбку - гораздо важнее дорогих подарков или внешнего признания. Для долгосрочных пар именно эти "подарки повседневности" поддерживают связь и создают устойчивую эмоциональную близость.

Говорите о чем угодно. Постоянное обзение поддерживает ощущение связи, даже когда жизнь вокруг насыщена событиями. Еще одно исследование 2018 года показало, что счастье в браке зависит от сочетания автоматической эмоциональной связи и сознательных усилий по управлению эмоциями. Счастливые пары также включают в повседневные моменты искренние проявления привязанности и благодарности. Обсуждение как радостей, так и трудностей делает отношения более устойчивыми.

Продолжайте "свидания". Пары, которые поддерживают романтику даже после многих лет совместной жизни, прилагают сознательные усилия, чтобы отношения работали. Они продолжают устраивать свидания, делиться новыми впечатлениями и помогать друг другу достигать значимых целей. Совместная деятельность сближает и укрепляет эмоциональную связь. Исследование, опубликованное в Social Cognitive and Affective Neuroscience, показало, что поддержание романтики и совместных впечатлений помогает сохранить глубокую связь.

"Если ваши отношения кажутся застойными, начните с сюрпризного свидания, повторите что-то, что делали в начале отношений, или просто посидите вместе без отвлекающих факторов и слушайте друг друга. Настоящая любовь, которая длится всю жизнь, начинается с ежедневного ухода и внимания друг к другу", - констатировал психолог.

