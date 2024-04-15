Все, у кого есть огород, сад и просто участок с газонной травой, хоть раз сталкивался с проблемой одуванчиков. Оказывается, избавиться от них проще, чем кажется.

Пришла весна, а это значит, что все растения начали активно расти, в том числе и сорняки. И одуванчики именно к ним и относятся. От этого растения избавиться очень сложно, ведь одуванчик очень быстро распространяется по участку.

УНИАН выяснил, как избавиться от одуванчиков на газоне раз и навсегда.

Чего боятся одуванчики - проверенный метод борьбы

Все растения боятся агрессивных средств, которые делают их рост, да и жизнь в целом невозможным. При этом неважно – натуральное это средство или 100% "химия".

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Есть древний способ избавления от сорняков – засолевание почвы. Понадобиться лишь обычная пищевая соль. Необходимо посыпать ею сорняки и спустя пару дней они погибнут. На каждое растение понадобится одна столовая ложка консерванта.

Важно быть очень аккуратным, ведь так можно убить и другие растения. Также есть важный нюанс – на просоленной почве еще долго ничего не будет расти, поэтому этот способ избавления от одуванчиков в огороде не самый лучший.

Как избавиться от одуванчиков навсегда

Конечно же, есть другие более щадящие, но не менее радикальные методы избавления от одуванчиков:

Скосить растения. Важно помнить, что корни останутся в земле, и одуванчики через какое-тот время снова дадут о себе знать. Выкопать. Корни уходят на 30–50 сантиметров в землю - копать будет трудно. Выжечь обычной газовой горелкой. Полить кипятком. Опрыскать уксусом.

Также часто используется менее экологитческий метод, как считают противники "химии", использование специальных средств от сорняков.

Каким гербицидом уничтожить одуванчик

Если вы все же не против использования химических веществ, то можно взять в руки гербициды. В этом вопросе все достаточно просто – одуванчики двудольные растения, поэтому и средства нужны соответствующие.

Если вы планируете бороться с одуванчиками в саду или огороде, то, конечно же, лучше использовать гербициды, которые действуют на определенный тип растений, в данном случае для двудольных, чтобы не навредить другим.

Так какое же лучшее средство от одуванчиков? Отзывы говорят о том, что это "Линтур", "Ураган форте" и прочие.

Как вывести одуванчики с газона

Если же необходимо вывести одуванчики с газона, то можно не прибегать к радикальным методам. В этом случае вам поможет газонная трава против одуванчиков.

Конечно, не все виды травы одинаково полезны. Вытесняют сорняки с газона луговой мятлик, полевица побегоносная, красная овсяница, райграс, микроклевер и прочие.

Ранее УНИАН писал, как избавиться от сорняков на участке.

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