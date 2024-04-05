Для того чтобы защитить корнеплоды, не обязательно использовать "химию".

Богатый и качественный урожай невозможно вырастить из зараженного посадочного материала, именно поэтому важно знать, чем обработать картофель от колорадского жука, а также других вредителей и болезней перед посадкой.

Чем обработать картофель перед посадкой от болезней

Чаще всего картошку поражает фитофтороз, парша, сухая и кольцевая гниль, фузариоз и альтернариоз. От таких болезней важно защитить картошку, иначе она не только не даст нужного количества урожая, но и отравит землю вместе с другими культурами. Из народных средств опытные садоводы выделяют следующие рецепты:

раствор марганцовки - развести 5 гр марганца в 10 л воды, опрыскать клубни;

- развести 5 гр марганца в 10 л воды, опрыскать клубни; раствор чеснока - измельчить 1 кг чеснока, залить его 10 л воды, дать настояться, опрыскивать за 3 часа до посадки;

- измельчить 1 кг чеснока, залить его 10 л воды, дать настояться, опрыскивать за 3 часа до посадки; раствор дегтярного мыла - 40 гр продукта растворить в 1 л воды, процедить, опрыскать клубни;

- 40 гр продукта растворить в 1 л воды, процедить, опрыскать клубни; медный купорос, марганцовка, борная кислота - в 10 л воды смешать 1 ч.л. медного купороса, 0,5 ч.л. марганцовки и 3 ч.л. борной кислоты, сразу опрыскать клубни;

- в 10 л воды смешать 1 ч.л. медного купороса, 0,5 ч.л. марганцовки и 3 ч.л. борной кислоты, сразу опрыскать клубни; раствор золы - 1 кг золы развести в 10 л воды, размешать, окунуть клубни в раствор, высаживать, когда просохнут.

Еще один вариант, чем обработать картофель от болезней - это использовать биопрепараты (Фитоспорин-М, Альбит, Алирин-Б) или химические средства (Максим, Максим Дачник, Кагатник).

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Чем обработать картофель от колорадского жука

От колорадского жука перед посадкой можно обработать клубни, чтобы заранее обезопасить урожай от такого опасного вредителя. Садоводы считают, что инсектицид от колорадского жука более эффективен, чем любой народный метод, так как химический препарат гарантирует долгосрочный результат.

Популярный яд от колорадского жука и проволочника - это "Табу" или "Террадокс", ими пользуются многие огородники. Считается, что такая отрава от колорадского жука обладает мощным эффектом и надежно убирает всех почвообитающих вредителей.

ВАЖНО: из-за продолжительности действия препаратов многие из них подходят только для средних и поздних сортов, поэтому информацию на этикетке изучайте внимательно. Если вам нужно обработать клубни ранних сортов, используйте биопрепарат "Метаризин".

Народное средство от колорадского жука не будет таким эффективным из-за более короткого срока действия, зато причинит меньше вреда почве и другим растениям. Можете использовать:

раствор березового дегтя - 30 гр дегтя растворить в 4-5 л воды, окунуть клубни перед посадкой;

- 30 гр дегтя растворить в 4-5 л воды, окунуть клубни перед посадкой; раствор нашатырного спирта - развести 10 мл спирта в ведре воды, окунуть картофель в раствор, затем высаживать;

- развести 10 мл спирта в ведре воды, окунуть картофель в раствор, затем высаживать; луковую шелуху - просто положить горсть в лунку перед посадкой.

Еще одно народное средство от колорадского жука - это зольный или чесночный настой, рецепт которого мы описывали выше. Средство настолько универсально, что отлично справляется и с болезнями, и с вредителями.

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