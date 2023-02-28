Побелка защитит деревья от солнечных ожогов и древесных вредителей.

Весной садоводы начинают белить деревья. Единого мнения насчет пользы этой процедуры нет. Кто-то говорит, что эта процедура бесполезна и давно не используется в большинстве стран мира. Другие садоводы убеждены, что побелка защищает деревья от солнечных ожогов, насекомых-вредителей и перепада температур.

Если вы решили белить деревья в этом году, то можно начинать в первые дни марта, когда растает весь снег. УНИАН назвал лучшие рецепты побелки для деревьев с известью и без.

Побелка для деревьев с известью

Гашеная известь - это самая популярная основа для побелки. Она защищает ствол дерева от скачков температуры, борется с микробами и предотвращает появление солнечных ожогов. Однако известь быстро смывается после осадков. Кроме того, для молодых деревьев известь может быть слишком едкой.

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Обычная известковая побелка готовится так: смешайте до однородности 3 кг гашеной извести и 10 л воды. А для профилактики грибковых заболеваний в побелку добавляют медный купорос: 300 г купороса + 10 л горячей воды +2,5 кг гашеной извести.

Клей

Чтобы известковая побелка не смывалась, добавьте в неё казеиновый клей. Вот рецепт побелки, которая не смывается: смешайте 1,5 кг извести с половиной ведра воды. Затем добавьте 50 г казеинового клея. Перемешайте до однородности.

Мел

Побелка из мела хороша тем, что не вредит молодым деревьям. Такая смесь хорошо защищает деревья от солнечных ожогов. Для приготовления меловой побелки возьмите 3 кг мела и 10 л воды. Просейте мел через мелкое сито и тщательно размешайте в воде до консистенции жидкой сметаны. Смесь смывается после первого дождя, но можно добавить 100 г казеинового клея.

Белая глина

Глина влагостойкая и хорошо защищает деревья от дождей и морозов. После добавления глины побелочная смесь становится тягучей и вязкой. Обычно глину добавляют в меловой раствор: 2,5 кг мела + 400 г порошковой глины + 8 л воды.

Навоз

Опытные садоводы добавляют навоз в побелку для подкормки деревьев, защиты от болезней и лучшей вязкости. Такая смесь подходит для раненых деревьев. Готовится следующим образом: 2,5 кг гашеной извести + 1 кг глины + 300 г медного купороса + 2 кг свежего навоза + 8 л воды.

Акриловая краска

Это очень простая и современная побелка. Добавлять ничего не нужно - просто нанесите краску на ствол деревьев. Краска держится на деревьях даже при постоянных дождях, защищает от ожогов и содержит питательные вещества. При этом покрашенное дерево может свободно дышать.

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