Выступления рок-звезды в Польше намечены на апрель следующего года.

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который поддерживает путинскую войну против Украины, анонсировал два концерта в польском городе Краков.

Об этом сообщает издание Rolsat News.

В Facebook Live Nation Poland объявила, что в рамках тура This is not a drill Уотерс выступит в Кракове 21 и 22 апреля 2023 года, а билеты на эти концерты начнут продавать уже 16 сентября.

Однако, граждане Польши не обрадовались и призвали Уотерса лучше ехать с концертом в Москву.

Депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух пообещал приложить максимум усилий, чтобы отменить концерт сторонника Путина. Он заявил, что лично поговорит с мэром города для того, чтобы не допустить выступлений Уотерса.

"Роджер Вотерс - ярый сторонник Путина, который хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. На сессии Краковского городского совета я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", - сказал он.

Кроме того, в сети поляки также выступили против организации концерта музыканта и пишут, что он совсем сошел с ума.

Уотерс - старый клоун, который полностью потерял связь с разумом. Если мы не будем бойкотировать это дер*мо, мы будем никем. Он просто плюет нам в лицо. Я не верю, что мы позволим это сделать;

На этого кремлевского пропагандиста я бы даже бесплатно не пошел. Слава Украине!;

Этот концерт должен проходить в Москве или Минске, а не в Кракове;

Как сообщал УНИАН, британский музыкант, экс-участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской в духе российской пропаганды. В свою очередь Зеленская резко ответила на его письмо.

