Украинский журналист опубликовал у себя в Instagram-блоге фрагмент выступления артиста.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон опубликовал фрагмент выступления путиниста Филиппа Киркорова. Там он признается в любви своей Родине и хвалит себя за то, что не уехал оттуда.

"В то время, как все бегут из страны, я остался. Ну, а что делать? Здесь вся моя жизнь. Здесь все, что связано с моим началом. Здесь мое будущее, будущее моих детей, будущее наших детей", - говорит со сцены Филипп, стоя в блестящем желтом костюме.

Сам Гордон прокомментировал это выступление коротко: "Когда вместо мозгов - перья".

А вот подписчики журналиста были более многословными и написали множество "ласковых" слов в адрес артиста-путиниста:

"В Монако уже послали деда в "известном направлении", "Этот "контрацептив" сейчас в Вегасе", А" вечером он ужинал уже в штатах", "Я бы сказал, что он - бутафория", "А куда же он может бежать? Он только в решке популярен. Певец, которого они заслужили", "Петух", "Продажная путинская тряпка!", - пишут пользователи сети.

Отметим, на днях у Киркорова состоялся концерт в Лас-Вегасе. В одном из местных заведений ему крикнули "Слава Украине", чего путинист испугался. В Монако ему также устроили "теплый прием": на улице его засняли на камеру и обматерили за позицию в поддержку войны в Украине.

Напомним, Басков проболтался о неожиданном предложении от Киркорова.

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