Легендарную песню "Червона рута", которую в 1970 году написал Владимир Ивасюк, перевели на корейский язык. Ее исполнил блогер Сонджин Чон, который родился в Корее, но вырос в Украине.
Парень активно ведет соцсети и часто записывает видео, на которых поет. При этом блогер поддерживает Украину. Ранее Чон переводил на корейский песню "Ой, у лузі червона калина", а сейчас же решил показать, как будет звучать хит, который исполняла София Ротару.
На видео блогер, называющий себя "корейским казаком", исполнил песню под аккомпанемент. Рядом с ним играла на гитаре девушка. Ей удалось повторить мелодию, а блогер перевел строки так, что они гармонично "вписались" в музыку.
Кроме этого, в конце видео блогер и девушка перешли на украинский язык и показали, что могут исполнить песню не только на корейском. В комментариях пользователи пишут, что им очень нравится творчество блогера и то, что он поддерживает Украину. Юзеры также отмечают:
- "Вы очень хорошо поете"
- "Это так красиво!"
- "У меня культурный шок"
- "Для меня это сочетание - просто рай для ушей, спасибо, что подняли настроение"
- "Отлично, ты молодец!".
Песню "Червона рута" перевели на корейский - видео
Как звучит "Червона рута" в исполнении Софии Ротару
Напомним, ранее стало известно, что хит Тины Кароль перевели на украинский.