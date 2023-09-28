Переведенную версию песни исполнил парень, называющий себя "корейским казаком".

Легендарную песню "Червона рута", которую в 1970 году написал Владимир Ивасюк, перевели на корейский язык. Ее исполнил блогер Сонджин Чон, который родился в Корее, но вырос в Украине.

Парень активно ведет соцсети и часто записывает видео, на которых поет. При этом блогер поддерживает Украину. Ранее Чон переводил на корейский песню "Ой, у лузі червона калина", а сейчас же решил показать, как будет звучать хит, который исполняла София Ротару.

На видео блогер, называющий себя "корейским казаком", исполнил песню под аккомпанемент. Рядом с ним играла на гитаре девушка. Ей удалось повторить мелодию, а блогер перевел строки так, что они гармонично "вписались" в музыку.

Кроме этого, в конце видео блогер и девушка перешли на украинский язык и показали, что могут исполнить песню не только на корейском. В комментариях пользователи пишут, что им очень нравится творчество блогера и то, что он поддерживает Украину. Юзеры также отмечают:

"Вы очень хорошо поете"

"Это так красиво!"

"У меня культурный шок"

"Для меня это сочетание - просто рай для ушей, спасибо, что подняли настроение"

"Отлично, ты молодец!".

Песню "Червона рута" перевели на корейский - видео

Как звучит "Червона рута" в исполнении Софии Ротару

Напомним, ранее стало известно, что хит Тины Кароль перевели на украинский.

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