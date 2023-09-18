Давняя песня Кароль получила новое звучание.

Солистка украинской группы SESTRA Инесса Грицаенко перевела на украинский язык песню Тины Кароль "Жизнь продолжается". Новая версия трека получила название "Життя посміхається".

"Ти летиш так високо

Не відчув її тепло

І забув про все святе

Ти розбиваєшся

І відкрив очі свої

Ти кричиш на самоті

Та невже моє життя

Мені посміхається", - поет Грицаенко.

Как отреагировали пользователи сети

"Как красиво"

"Огонь"

"Очень прикольно, мне нравится"

Чем известна Инесса Грицаенко

Инесса Грицаенко - украинская певица, солистка группы "SESTRA". Финалистка отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Участница 5-го сезона шоу "X-фактор" и финалистка шоу "Голос страны".

После участия в шоу Инесса начала заниматься группой. Трек "В мирном Киеве" вошел в топ 100 самых ротированных на радио.

Напомним, ранее Инесса Грицаенко перевела на украинский песню победительницы Евровидения-2023 Loreen - "Tattoo". Слушатели пришли в восторг от новой версии песни.

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