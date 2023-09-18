Солистка украинской группы SESTRA Инесса Грицаенко перевела на украинский язык песню Тины Кароль "Жизнь продолжается". Новая версия трека получила название "Життя посміхається".
"Ти летиш так високо
Не відчув її тепло
І забув про все святе
Ти розбиваєшся
І відкрив очі свої
Ти кричиш на самоті
Та невже моє життя
Мені посміхається", - поет Грицаенко.
Как отреагировали пользователи сети
- "Как красиво"
- "Огонь"
- "Очень прикольно, мне нравится"
Чем известна Инесса Грицаенко
Инесса Грицаенко - украинская певица, солистка группы "SESTRA". Финалистка отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Участница 5-го сезона шоу "X-фактор" и финалистка шоу "Голос страны".
После участия в шоу Инесса начала заниматься группой. Трек "В мирном Киеве" вошел в топ 100 самых ротированных на радио.
Напомним, ранее Инесса Грицаенко перевела на украинский песню победительницы Евровидения-2023 Loreen - "Tattoo". Слушатели пришли в восторг от новой версии песни.