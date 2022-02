Его выступление планируется во время джазового фестиваля во Львове.

Всемирно известный американский певец, автор песен John Legend (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) впервые выступит в Украине.

Его выступление состоится в рамках международного джазового open-air фестиваля, который проходит во Львове. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"John Legend выступит 26 июня на Leopolis Jazz Fest", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЦеремония вручения "Grammy" впервые пройдет в Лас-ВегасеОрганизаторы фестиваля отмечают, что John Legend - всемирно известный американский певец, автор песен с платиновыми альбомами, актер, получивший статус EGOT. Этот термин означает людей, которые получили все 4 основные премии в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Актер также получал Золотой глобус.

Певец выпустил семь популярных альбомов за свою карьеру, а его песня "All Of Me" — одна из самых продаваемых песен всех времен.

Напомним, в Украине впервые с сольным концертом выступит американская суперзвезда Khalid.

Вас также могут заинтересовать новости: