Согласно правилам нацотбора Евровидения, в нем не могут участвовать музыканты, которые после 2014 года выступали в стране-агрессоре и в оккупированном Крыму.

Украинская певица Алина Паш, которая попала в список финалистов нацотбора на Евровидение 2022, ответила на обвинения в том, что она выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Из-за этого украинцы предложили дисквалифицировать ее с конкурса.

Отметим, что согласно правилам нацотбора, в нем не могут участвовать музыканты, которые после 2014 года выступали в стране-агрессоре и в оккупированном Крыму.

В официальном заявлении, обнародованном на странице Алины Паш в Instagram, певица отрицает нарушение правил нацотбора и подчеркивает, что никогда не выступала в оккупированном Крыму и не нарушала законодательство Украины.

"Певице Alina Pash были выдвинуты обвинения в нарушении правил участия в Национальном отборе конкурса Евровидение. Alina Pash этих правил не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма и никогда не пересекала границу Крыма со стороны России", - говорится в заявлении.

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По словам самой певицы, "Евровидение" имеет сверхсильную энергетику, и она с командой готова с удовольствием принять участие в этом конкурсе.

"Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не стала бы их нарушать, как и законы своей страны. Я верю, что в итоге победит правда и представлять Украину отправится самый сильный артист, которого выберут люди. Если это буду я, сделаю все возможное, чтобы мной гордились. Если это будет кто-то другой, - буду болеть за него всем сердцем", - отметила Алина Паш.

Также певица добавила, что сейчас она болеет, но после выздоровления расскажет об этой ситуации на канале "Суспильне".

Как сообщал УНИАН, Алина Паш прошла в финал Нацотбора на Евровидение 2022.

Уже 12 февраля станет известно, кто из украинских артистов будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

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