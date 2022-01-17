Журнал Rolling Stone называет Khalid "вундеркиндом поп-музыки", а Time причислил его в 2019 году к "самым влиятельным артистам".

В Украине впервые с сольным концертом выступит американская суперзвезда Khalid, успех которому принесли хиты Location, Better, Young Dumb&Broke, Lovely, Talk.

Выступление артиста запланировано на 17 мая в столичной Stereoplaza. Стоимость билетов стартует от 899 грн.

На концерте Khalid прозвучат как старые популярные песни, так и композиции из его нового альбома Everything Is Changing.

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Как Халид стал автором хитов?

Khalid стал мегапопулярным всего за несколько лет. Его первый альбом American Teen (2017) принес ему сразу три номинации на премию "Грэмми", с ним же артист попал в категорию "10 лучших новых артистов" по версии Billboard и Rolling Stone.

Вторая пластинка Khalid - Free Spirit (2019) взлетела сразу на первое место чарта Billboard 200.

Артист известен совместными композициями с Disclosure, Кендриком Ламаром, Билли Айлиш, Кельвином Харрисом и Эдом Шираном. Песни Khalid имеют более 30 миллиардов прослушиваний на стриминговых сервисах во всем мире.

Самые известные песни Khalid

Better

Location

Young Dumb & Broke

Lovely

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