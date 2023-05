Конкурсная композиция представительницы Швеции называется "Tattoo".

13 мая в Ливерпуле отгремел гранд-финал Евровидения-2023, который проходил от имени Украины. Победу одержала Loreen из Швеции. Для Loreen это уже вторая победа в этом конкурсе - в 2012 году она тоже забрала первое место.

В этом году для того, чтобы покорять главную европейскую сцену, артистка выбрала лирическую композицию "Tattoo". Песня повествует о любви и испытаниях, которые приходится преодолевать двум влюбленным людям на своем пути. Артистка, обращаясь в своем творчестве к вымышленному возлюбленному, поет "ты навсегда со мной, как тату".

К слову, номер шведки не отличался особым пафосом. Артистка была на сцене одна в неприметном наряде бежевого цвета и с распущенными волосами. Многие обратили внимание на маникюр певицы - она шокировала зрителей гигантскими ногтями.

Loreen "Tattoo": выступление на Евровидении-2023 в прямом эфире

Loreen "Tattoo": оригинал

I don't wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It's time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

Loreen "Tattoo": перевод песни

Я не хочу идти

Но, милый, мы оба знаем

Сейчас не наше время

Надо прощаться

Пока не встретимся снова

Потому что это еще не конец

Наступит день

Когда мы найдем свой путь

Скрипки будут играть и ангелы будут плакать

Когда звезды сойдутся, я буду рядом

Нет, мне плевать на них всех

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты

Ты навсегда со мной, как тату

Нет, меня не волнует боль

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе

Ты навсегда со мной, как тату

Ранее УНИАН писал, что соцсети недовольством ответили на победу Швеции в Евровидении.

