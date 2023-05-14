13 мая в Ливерпуле отгремел гранд-финал Евровидения-2023, который проходил от имени Украины. Победу одержала Loreen из Швеции. Для Loreen это уже вторая победа в этом конкурсе - в 2012 году она тоже забрала первое место.
В этом году для того, чтобы покорять главную европейскую сцену, артистка выбрала лирическую композицию "Tattoo". Песня повествует о любви и испытаниях, которые приходится преодолевать двум влюбленным людям на своем пути. Артистка, обращаясь в своем творчестве к вымышленному возлюбленному, поет "ты навсегда со мной, как тату".
К слову, номер шведки не отличался особым пафосом. Артистка была на сцене одна в неприметном наряде бежевого цвета и с распущенными волосами. Многие обратили внимание на маникюр певицы - она шокировала зрителей гигантскими ногтями.
Loreen "Tattoo": выступление на Евровидении-2023 в прямом эфире
Loreen "Tattoo": оригинал
I don't wanna go
But baby, we both know
This is not our time
It's time to say goodbye
Until we meet again
'Cause this is not the end
It will come a day
When we will find our way
Violins playing and the angels crying
When the stars align then I'll be there
No, I don't care about them all
'Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You're stuck on me like a tattoo
No, I don't care about the pain
I'll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You're stuck on me like a tattoo
Loreen "Tattoo": перевод песни
Я не хочу идти
Но, милый, мы оба знаем
Сейчас не наше время
Надо прощаться
Пока не встретимся снова
Потому что это еще не конец
Наступит день
Когда мы найдем свой путь
Скрипки будут играть и ангелы будут плакать
Когда звезды сойдутся, я буду рядом
Нет, мне плевать на них всех
Потому что все, что я хочу – это быть любимой
И все, что мне нужно – это ты
Ты навсегда со мной, как тату
Нет, меня не волнует боль
Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь
Только бы быть поближе к тебе
Ты навсегда со мной, как тату
Ранее УНИАН писал, что соцсети недовольством ответили на победу Швеции в Евровидении.