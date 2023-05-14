Большинство людей пишут, что поддерживали финского рэпера Käärijä.

13 мая на Евровидении в Ливерпуле победу одержала Loreen со Швеции. Она набрала 583 балла в сумме. На втором месте оказалась Финляндия. Käärijä набрал 526 баллов. 362 балла получил Израиль, разместившись на третьем месте.

Практически сразу в официальном Instagram-блоге Евровидения сделали пост о победительнице, однако мнения комментаторов на этот счет разошлись. Большинство пишет, что победить должна была Финляндия. Но есть и те, кто поздравил Loreen с очередным триумфом (в 2012 году она уже выигрывала на Евровидении, - ред).

Реакция сети на победителя

"Просто отстойная версия "Эйфории" (конкурсная песня Loreen 2012 года, - ред). Норвегия или Финляндия должны были победить"

"Евровидение-2023 - это кринж (стыд, - ред)"

"Финляндия - настоящий победитель"

"Финляндия заслужила на победу"

"То, что тысячам людей в зале, кричащим "Cha cha cha" закрыли рот, - это факт. Но мы знаем настоящую правду"

"Голосование жюри рушит весь конкурс. Большинство поддержало Käärijä"

Пользователи Twitter также выразили свое недовольство результатами конкурса. Многие высказывают свою поддержку Финляндии, а также Украине. Есть и те, кто отметил, что конкурс в этом году был скучным.

Видео дня

Ранее УНИАН писал о том, что известно о победительнице Евровидения-2023.

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