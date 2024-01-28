Подписчикам понравилась новая версия песни.

Украинская певица Оля Полякова продолжает переводить на украинский язык свои известные хиты. Сегодня, 28 января, она презентовала новую версию песни "Эй, секундочку". Об этом певица сообщила у себя в Instagram, выложив видео, на котором она идет по коридору в кожаном платье.

Теперь припев звучит так:

"Ей, секундочку, не вимикайте музичку,

Я не дотанцювала, не дотанцювала свій останній диско.

Ей, секундочку, не вимикайте музичку,

Сьогодні я віддала, тебе я вже віддала,

Любов була так близько і не стало".

Будет ли Оля снимать клип на обновленную композицию - пока неизвестно.

Реакция пользователей

Подписчики звезды начали активно комментировать хит и писать свои слова поддержки.

"На украинском еще лучше звучит!"

"Оля, очень классно"

"Молодчинка, спасибо"

"Супер"

"Как же зажигает на соловьином".

Напомним, многие звезды тоже перевели свои песни на украинский язык. Например, недавно певица Ирина Билык спела свои хиты "Сніг" и "Ми будемо разом" на украинском, которые сразу понравились слушателям. Певец Гарик Кричевский выпустил хит "Кияночка" на государственном языке, который оценили все украинцы и поблагодарили за новое звучание.

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