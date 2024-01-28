Украинская певица Оля Полякова продолжает переводить на украинский язык свои известные хиты. Сегодня, 28 января, она презентовала новую версию песни "Эй, секундочку". Об этом певица сообщила у себя в Instagram, выложив видео, на котором она идет по коридору в кожаном платье.
Теперь припев звучит так:
"Ей, секундочку, не вимикайте музичку,
Я не дотанцювала, не дотанцювала свій останній диско.
Ей, секундочку, не вимикайте музичку,
Сьогодні я віддала, тебе я вже віддала,
Любов була так близько і не стало".
Будет ли Оля снимать клип на обновленную композицию - пока неизвестно.
Реакция пользователей
Подписчики звезды начали активно комментировать хит и писать свои слова поддержки.
- "На украинском еще лучше звучит!"
- "Оля, очень классно"
- "Молодчинка, спасибо"
- "Супер"
- "Как же зажигает на соловьином".
Напомним, многие звезды тоже перевели свои песни на украинский язык. Например, недавно певица Ирина Билык спела свои хиты "Сніг" и "Ми будемо разом" на украинском, которые сразу понравились слушателям. Певец Гарик Кричевский выпустил хит "Кияночка" на государственном языке, который оценили все украинцы и поблагодарили за новое звучание.