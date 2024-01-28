Фото инстаграм Оли Поляковой 

Украинская певица Оля Полякова продолжает переводить на украинский язык свои известные хиты. Сегодня, 28 января, она презентовала новую версию песни "Эй, секундочку". Об этом певица сообщила у себя в Instagram, выложив видео, на котором она идет по коридору в кожаном платье. 

Теперь припев звучит так: 

"Ей, секундочку, не вимикайте музичку,

Я не дотанцювала, не дотанцювала свій останній диско.

Ей, секундочку, не вимикайте музичку,

Сьогодні я віддала, тебе я вже віддала,

Любов була так близько і не стало".

Будет ли Оля снимать клип на обновленную композицию - пока неизвестно. 

Реакция пользователей 

Подписчики звезды начали активно комментировать хит и писать свои слова поддержки. 

  • "На украинском еще лучше звучит!"
  • "Оля, очень классно"
  • "Молодчинка, спасибо"
  • "Супер"
  • "Как же зажигает на соловьином".
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Напомним, многие звезды тоже перевели свои песни на украинский язык. Например, недавно певица Ирина Билык спела свои хиты "Сніг" и "Ми будемо разом" на украинском, которые сразу понравились слушателям. Певец Гарик Кричевский выпустил хит "Кияночка" на государственном языке, который оценили все украинцы и поблагодарили за новое звучание. 

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