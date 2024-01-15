Гарик Кричевский презентовал новую версию своего хита "Киевляночка" на украинском языке и свел сеть с ума. Поклонники с восторгом отреагировали на клип к песне, в котором снялся друг артиста Павел Зибров.
Стоит отметить, что в новой версии песни уже нет слов "ни путана, ни воровка, ни цыганочка". Эти выражения Кричевский заменил на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".
Теперь припев звучит так:
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!
Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,
А чарівна чорнобрива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"
Как отреагировали пользователи сети
- "Эта песня на любом языке будет мелодичная и созвучная"
- ""Киевляночка" снова родилась и будет звучать! Спасибо большое!"
- "Браво! Супер! Не думала, что эту песню можно так перевести"
- "На украинском эта песня звучит просто волшебно"
- "Низкий поклон вам за эту работу. Песня заиграла новыми красками"
Напомним, ранее продюсер ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни.