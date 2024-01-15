Гарик Кричевский презентовал новую версию своего хита "Киевляночка" на украинском языке и свел сеть с ума. Поклонники с восторгом отреагировали на клип к песне, в котором снялся друг артиста Павел Зибров.

Стоит отметить, что в новой версии песни уже нет слов "ни путана, ни воровка, ни цыганочка". Эти выражения Кричевский заменил на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".

Теперь припев звучит так:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Как отреагировали пользователи сети

  • "Эта песня на любом языке будет мелодичная и созвучная"
  • ""Киевляночка" снова родилась и будет звучать! Спасибо большое!"
  • "Браво! Супер! Не думала, что эту песню можно так перевести"
  • "На украинском эта песня звучит просто волшебно"
  • "Низкий поклон вам за эту работу. Песня заиграла новыми красками"

Напомним, ранее продюсер ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни.

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