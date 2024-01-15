Юзеры пишут, что песня заиграла новыми красками.

Гарик Кричевский презентовал новую версию своего хита "Киевляночка" на украинском языке и свел сеть с ума. Поклонники с восторгом отреагировали на клип к песне, в котором снялся друг артиста Павел Зибров.

Стоит отметить, что в новой версии песни уже нет слов "ни путана, ни воровка, ни цыганочка". Эти выражения Кричевский заменил на "ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка".

Теперь припев звучит так:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

Как отреагировали пользователи сети

"Эта песня на любом языке будет мелодичная и созвучная"

""Киевляночка" снова родилась и будет звучать! Спасибо большое!"

"Браво! Супер! Не думала, что эту песню можно так перевести"

"На украинском эта песня звучит просто волшебно"

"Низкий поклон вам за эту работу. Песня заиграла новыми красками"

Напомним, ранее продюсер ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни.

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