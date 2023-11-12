Украинская версия песни больше понравилась слушателям.

Украинская певица Ирина Билык перевела на украинский песню "Мы будем вместе", которую впервые выпустила в 2008 году. Этот хит она посвятила своему бывшему супругу Дмитрию Дикусару, с которым состояла в отношениях в период с 2007 по 2010 год.

Стоит отметить, что новая версия песни больше понравилась поклонникам артистки. Теперь припев звучит так:

"Розквітає ніч, зоряне панно. І стихають кроки за моїм вікном. Віру у добро вже не зупинить. Я ловлю твої бажання кожну мить. Ми будем разом, я знаю. Таких як я – не буває. Таких як ти – не втрачають. Ми будем разом, я знаю!"

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Как отреагировали пользователи сети

"Ирочка, это просто супер"

"Боже, песня на украинском звучит очень красиво"

"Это что-то невероятное"

"Вау, просто магия. Голос завораживает"

"Песня приобрела новые краски"

Отношения Билык и Дикусара

Билык и Дикусар познакомились на шоу "Танцы со звездами". Между ними закрутился роман. Три года они состояли в браке, который зарегистрировали в Рио-де-Жанейро. Общих детей у них не было.

В начале полномасштабной войны в Украине Дикусар вступил в ряды ВСУ. Он защищает нашу страну на фронте. В недавнем интервью УНИАН он рассказал, как принял решение вступить в ряды ВСУ, было ли у него желание вернуться к гражданской жизни, при каких условиях мы можем одержать победу, и о чем он мечтает после победы.

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