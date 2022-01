Отмечается, что 64-я церемония будет транслироваться в прямом эфире из MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Ежегодная церемония вручения премии "Grammy" состоится в Лас-Вегасе 3 апреля 2022 года. Она будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena.

Об этом сообщила Академия звукозаписи США.

Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, но его перенесли в Лос-Вегас на 3 апреля.

"Мы рады впервые привезти Grammy в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности со стороны артистического сообщества", - говорится в заявлении.

Вести мероприятие будет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Остальные детали сообщат со временем.

Как известно, 64-ю церемонию вручения премии "Grammy" в 2022 году перенесли из-за распространения штамма "Омикрон" в Лос-Анджелесе.

"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно работают над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность вокруг варианта Omicron, проведение шоу 31 января просто сопряжено со слишком большим риском", - сообщали ранее организвторы.

Напомним, в ноябре 2021 года были объявлены номинанты премии.

Наибольшее количество номинаций (11) набрал американский музыкант Джон Батист, в том числе "за запись года" и "за альбом года". Исполнители Джастин Бибер и американки Дожа Кэт и H.E.R. - будут представлены в восьми категориях. Семь номинаций – у Билли Айлиш и Оливии Родриго.

Клип украинского режиссера Тани Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X попал в список номинантов на престижную премию "Грэмми" в категории "Лучшее музыкальное видео".

