Новую дату проведения церемонии обещают объявить в ближайшее время.

Академия звукозаписи в США и телеканал CBS решили отложить 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy Awards.

Об этом говорится в официальном заявлении канала и академии.

"После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy Awards", - сообщают организаторы.

Читайте такжеФильм "Дюна" выдвинули на "Оскар" в 14 номинацияхВ заявлении говорится, что такое решение было принято в связи с распространением в стране штамма коронавируса "Омикрон".

"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом Омикрон, проведение церемонии 31 января сопряжено со слишком большим количеством рисков", - отмечают организаторы.

Новую дату проведения церемонии обещают объявить в ближайшее время.

Напомним, ранее вручение почетных премий "Оскар" также отложили из-за распространения "Омикрона" в США. В прошлом году церемония Governors Awards также была отменена из-за локдауна, который ввели из-за распространения коронавируса в стране.

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