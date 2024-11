Эта артистка стала первой в истории, кого дважды наградили таким званием.

Известная музыкальная платформа Apple Music назвала лучшую певицу 2024 года. Ею стала знаменитая 22-летняя артистка Билли Айлиш, чьи песни слушают миллионы, а в своих соцсетях она собирает миллиарды просмотров на клипах.

Этот год стал настоящим прорывом для исполнительницы. После получения второй премии "Оскар" и "Грэмми" за вклад в полнометражный фильм "Барби" с песней "What I Was Made For", певица еще и выпустила новый альбом "HIT ME HARD AND SOFT", который стал уже третьим за время ее карьеры.

Как указано на официальном сайте Apple Music, после премьеры альбома он быстро стал популярным и лидировал во всежанровом чарте в 138 странах мира. Кроме того, среди других достижений молодой звезды выступление на Олимпийских играх, а именно на церемонии их закрытия.

Тогда артистка исполнила хит "Birds Of a Feather" в Лос-Анджелесе, где состоится следующая Олимпиада. В тот день Айлиш собрала наибольшее количество прослушиваний в Shazam.

Также в этом году она стала номинанткой семи премий "Грэмми" в категориях "Запись года", "Альбом года" и "Песня года", а еще стала первой знаменитостью, кто дважды побеждал в рейтинге Apple Music "Артист года". К слову, впервые эту награду Билли получила в 2019 году.

"С того момента, как мы впервые услышали "Ocean Eyes" почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли. Это всегда особенно, когда молодой артист так быстро находит общий язык с таким большим количеством людей. Но то, что действительно впечатляет, наблюдая за ее развитием в течение последнего года, - это не только то, что ее голос и артистизм продолжают резонировать так широко. А то, что она расцветала так же смело и честно - на своих условиях, своим собственным способом", - прокомментировала победу Айлиш старший директор по контенту и редактированию Apple Music Рэйчел Ньюман.

В дополнение, невозможно не заметить успех исполнительницы и на платформе YouTube. В частности, клип на ее песню "Lovely", записанную в дуэте с артистом Khalid, сейчас просмотрели уже два миллиарда раз. Также 1,2 миллиарда просмотров собрало видео на трек "Bad Guy".

Напомним, ранее Билли Айлиш отреагировала на победу Трампа на выборах в США. Певица возмущена результатами голосования.

