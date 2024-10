Знаменитость показала, какую травму получила.

Известная американская певица Билли Айлиш прямо во время своего последнего выступления упала со сцены. Артистка травмировалась в результате падения.

Об этом сообщила сама исполнительница в своем Instagram. Несчастный случай произошел во время концерта звезды в Нью-Йорке, США. Инцидент произошел уже в конце выступления знаменитости в рамках ее мирового тура "Hit Me Hard and Soft".

Спев последнюю композицию, Айлиш попрощалась с поклонниками и ушла со сцены. Когда Билли спускалась с площадки по лестнице, она споткнулась и упала на пол. Присутствующие на концерте сняли этот момент и обнародовали видео в TikTok.

После казуса, произошедшего со звездой, она вышла на связь в соцсети и показала травму, которую получила в результате падения. Оказалось, что 22-летняя Билли травмировала ногу. На ней появился большой синяк.

К слову, подобный инцидент на днях произошел с другой известной американской певицей. Оливия Родриго провалилась в открытый люк, выступая с концертом в Австралии.

Что известно о Билли Айлиш

Певица и автор песен стала всемирно известной после выхода ее сингла "Ocean Eyes" в 2015 году. Ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" получил огромное признание, а песня "Bad Guy" стала международным хитом.

Билли получила несколько премий "Грэмми", в частности, в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года". Айлиш известна своим уникальным стилем, сочетающим электропоп, инди и альтернативные звучания.

Напомним, ранее Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на президентских выборах в США. Знаменитость объяснила, почему будет голосовать за демократку.

Вас также могут заинтересовать новости: