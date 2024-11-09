Певица возмущена результатами голосования.

Знаменитая американская певица Билли Айлиш прокомментировала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Прямо во время своего концерта звезда высказалась о политике и назвала его "осужденным хищником".

Как известно, в США 5 ноября состоялись выборы, во время которых за пост главы государства соревновались демократка Камала Харрис и ее оппонент – республиканец Трамп.

Большинство американских знаменитостей поддерживали именно Харрис, в частности, они выступали на ее предвыборных митингах и призывали голосовать за нее в соцсетях. Среди таких была и Айлиш. Однако представительнице Демократической партии не удалось одержать победу, потому что Трамп набрал необходимые 270 голосов и соответственно победил.

Видео дня

Во время последнего концерта Билли в Нэшвилле, 6 ноября, она со сцены обратилась к поклонникам. В своей речи она сказала, что никогда не могла представить, что будет выступать почти сразу после выборов. Артистка назвала это привилегией в такое время.

Исполнительница объявила, что споет песню, написанную в соавторстве со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, который также, кстати, поддерживал Харрис. В ней музыканты хотели рассказать о жестоком обращении с женщинами и насилии над ними.

Говоря об этом, она вспомнила о результате выборов и намекнула, что ей очень обидно, что Трамп, который "ненавидит женщин" станет президентом. Присутствующие на концерте сняли этот момент и распространили видео в сети.

"Честно говоря, я никогда не встречала ни одной женщины, у которой нет истории с насилием. Я сама имела дело с некоторыми вещами, мной воспользовались, мои границы были пересечены. А теперь человек, который является осужденным хищником... Боже, мое сердцебиение ускоряется. Тот, кто так сильно ненавидит женщин, скоро станет президентом США. Поэтому эта песня для всех женщин", - сказала Айлиш.

Напомним, ранее Мадонна эмоционально отреагировала на результаты выборов. Певица украсила торт резкой надписью и поделилась своим возмущением в соцсетях.

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