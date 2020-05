Музыкальный фестиваль Zaxidfest 2020 отложен

Информация о новых датах проведения Zaxidfest станет известна позже.

Музыкальный фестиваль Zaxidfest 2020, который планировался на 26-29 июня, отложен.

Об этом рассказал его организатор Яков Матвийчук на странице в Facebook.

"Из-за всей этой ситуации с карантином, конечно, мы будем переносить фестиваль. К сожалению, сейчас никто не может спрогнозировать, как будет. Но я уже понимаю, что в конце июня фестиваля не будет, это объективная реальность", - отметил Матвийчук.

"Я сейчас работаю над переносом на конец августа или на начало сентября", - добавил он.

Информация о новых датах проведения Zaxidfest будет публиковаться на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Среди ранее заявленных на Zaxidfest 2020 артистов: The Devil Wears Prada, Sepultura, Being As An Ocean, Latexfauna, Karna, Хамерман знищує віруси, Курган & Агрегат.

Музыкальный фестиваль Zaxidfest проходит в селе Родатичи под Львовом. Это классический опен-эйр с палаточным городком в лесу, с большим количеством дополнительных активностей на свежем воздухе.

Ранее УНИАН сообщал, что популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, переносится на 2021 год. Этим летом фестиваль не состоится.