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Популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend отменили

10:15, 30 апреля 2020
Кино и музыка
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Этим летом фестиваль не состоится / @nomoreanry

Популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, переносится на 2021 год. Этим летом фестиваль не состоится. 

Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

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"По независящим от нас обстоятельствам, Atlas Weekend откладывается до следующего года. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду фестиваля и наших артистов, получив ее этим летом", - говорится в посте. 

Новые даты Atlas Wekend с 6 по 11 июля 2021. Билеты, которые были куплены на фестиваль этого года, действительны на AW 2021.

"В настоящее время мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже объявленый лайн-ап. Также планируем анонсы новых артистов, которые присоединится к фестивалю в следующем году", - отмечают организаторы.

Как сообщал УНИАН, в этом году на Atlas Weekend должны были выступить такие артисты как A$AP Rocky, Twenty One Pilots, Placebo и Dimitri Vegas & Like Mike.

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Теги: #фестиваль#Atlas Weekendпогода в Киеве