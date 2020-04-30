Популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend отменили

Теперь фестиваль Atlas Wekend пройдет 6-11 июля 2021 года.

Популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, переносится на 2021 год. Этим летом фестиваль не состоится.

Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

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"По независящим от нас обстоятельствам, Atlas Weekend откладывается до следующего года. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду фестиваля и наших артистов, получив ее этим летом", - говорится в посте.

Новые даты Atlas Wekend с 6 по 11 июля 2021. Билеты, которые были куплены на фестиваль этого года, действительны на AW 2021.

"В настоящее время мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже объявленый лайн-ап. Также планируем анонсы новых артистов, которые присоединится к фестивалю в следующем году", - отмечают организаторы.

Как сообщал УНИАН, в этом году на Atlas Weekend должны были выступить такие артисты как A$AP Rocky, Twenty One Pilots, Placebo и Dimitri Vegas & Like Mike.