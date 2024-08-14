В украинский прокат новый фильм от режиссера сенсационного "Собирателя душ" Оза Перкинса выйдет 20 февраля 2025 года.

Кинокомпания Atomic Monster показала первый тизер мистического фильма ужасов "Обезьяна" (The Monkey), снятого на основе одноименного рассказа "короля ужасов" Стивена Кинга.

В центре сюжета – братья-близнецы Хэл и Билл, которые, наткнувшись на старинную игрушечную обезьянку своего отца на чердаке, становятся свидетелями череды ужасных смертей, разворачивающихся вокруг них. Пытаясь избавиться от призраков, братья решают выбросить обезьянку и со временем расходятся разными путями. Однако, когда необъяснимые смерти повторяются снова, братья вынуждены примириться, чтобы навсегда избавиться от проклятой игрушки.

Роль братьев-близнецов в фильмы исполнил английский актер Тео Джеймс (трилогия "Дивергент", сериалы "Белый лотос", "Джентльмены"), тогда как образ главных героев в детском возрасте воплотил Кристиан Конвери (сериал "Сладкоежка", фильм "Медведь под кайфом").

Также в фильме сыграли Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец"), Татьяна Маслани (сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") и другие.

Снял фильм, а также написал сценарий к нему, американский режиссер Осгуд "Оз" Перкинс, который в этом году выпустил сенсационный хоррор "Собиратель душ". Он также является старшим сыном актера Энтони Перкинса, известного по роли маньяка Нормана Бейтса в триллере Альфреда Хичкока "Психо" – сам Оз сыграл юного Нормана Бейтса в фильме "Психо ІІ".

Продюсером ленты выступил создатель культовых хоррор-франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие" Джеймс Ван.

В украинский прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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