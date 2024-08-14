Кинокомпания Atomic Monster показала первый тизер мистического фильма ужасов "Обезьяна" (The Monkey), снятого на основе одноименного рассказа "короля ужасов" Стивена Кинга.
В центре сюжета – братья-близнецы Хэл и Билл, которые, наткнувшись на старинную игрушечную обезьянку своего отца на чердаке, становятся свидетелями череды ужасных смертей, разворачивающихся вокруг них. Пытаясь избавиться от призраков, братья решают выбросить обезьянку и со временем расходятся разными путями. Однако, когда необъяснимые смерти повторяются снова, братья вынуждены примириться, чтобы навсегда избавиться от проклятой игрушки.
Роль братьев-близнецов в фильмы исполнил английский актер Тео Джеймс (трилогия "Дивергент", сериалы "Белый лотос", "Джентльмены"), тогда как образ главных героев в детском возрасте воплотил Кристиан Конвери (сериал "Сладкоежка", фильм "Медведь под кайфом").
Также в фильме сыграли Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец"), Татьяна Маслани (сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") и другие.
Снял фильм, а также написал сценарий к нему, американский режиссер Осгуд "Оз" Перкинс, который в этом году выпустил сенсационный хоррор "Собиратель душ". Он также является старшим сыном актера Энтони Перкинса, известного по роли маньяка Нормана Бейтса в триллере Альфреда Хичкока "Психо" – сам Оз сыграл юного Нормана Бейтса в фильме "Психо ІІ".
Продюсером ленты выступил создатель культовых хоррор-франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие" Джеймс Ван.
В украинский прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.