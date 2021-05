Букмекеры определились с десяткой вероятных финалистов исполнителей второго полуфинала.

Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021". На нем выступят участники 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 21 мая. Букмекеры опубликовали свой прогноз потенциальных финалистов из второго полуфинала.

Топ-10 финалистов второго полуфинала по мнению букмекеров

Рейтинг букмекеров возглавляет представитель Швейцарии певец Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers". Швейцария не раз была главным фаворитом букмекеров этого года, а пронзительная баллада о силе и надежде оценена высоко. Шансы Швейцарии пройти в финал оцениваются в 94%.

На втором месте рейтинга разместилась певица Victoria из Болгарии. Она исполнит песню "Growing Up Is Getting Old". Артистка известна необычным тембром голоса. В песне она поет о самосовершенствовании и возвращении к своим корням.

Третье место букмекеры отдали Исландии. Она лишь ненамного отстает в рейтинге от Болгарии и Швейцарии. Страну представляет молодая группа Gagnamagnið и её лидер певец Daði. Песня 10 Years посвящена десятилетним отношениям Дади с его женой и одновременно коллегой.

Четвертая в списке потенциальных финалистов - Финляндия. От имени страны выступает рок-группа Blind Channel с песней "Dark Side", которая должна исполняться вместе с аудиторией.

Посередине рейтинга букмекеров расположилась певица Стефания из Греции. В 2016 году она стала победительницей детского "Евровидения". Её шансы пройти в финал оценивают в 91%. Стефания представит песню "Last Dance".

Шестое место рейтинга досталось Сан-Марино. Страну представляет певица Senhit с песней "Adrenalina". Она уже выступала на "Евровидении" 2011 года, но не прошла в финал. Букмекеры оценили её шанс пройти финал в 78%.

Следующая в списке букмекеров - R&B-поп группа "Hurricane" из Сербии. На конкурсе группа исполнит танцевальную композицию "Loco Loco" в стиле 90-ых.

Португалия занимает 8 место в топе букмекеров. От этой страны выступает мужской коллектив "The Black Mamba" с романтической песней “Love is on My Side".

Предпоследнее место в рейтинге занимает Албания. От имени страны выступит певица Анжела Перистери с драматичной балладой "Karma". Песня полностью исполнена на албанском языке.

Закрывает рейтинг Молдова и её представительница Наталья Гордиенко. Она уже выступала как молдовская представительница в 2006 году. Певица исполнит танцевальную композицию "Sugar". Её шансы пройти в финал букмекеры оценивают в 50%.

Полный топ-10 второго полуфинала выглядит вот так.

Самые низкие шансы пройти в финал прогнозируют Грузии - букмекеры оценили их лишь в 12%.

