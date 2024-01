Студия надеется привлечь к работе над фильмом команду, работавшую над "Топ Ган: Мэверик".

Кинокомпания Paramount привлекла соавтора сценария приключенческого боевика "Топ Ган: Мэверик" (2022) Эрена Крюгера к работе над сценарием сиквела, который станет третьим фильмом серии.

Как пишет Variety со ссылкой на неназванного осведомленного инсайдера, студия надеется, что режиссер второго фильма серии Джозеф Косински также вернется к работе над новым фильмом, как и молодые коллеги Тома Круза – Майлз Теллер и Глен Пауэлл, сыгравшие в фильме 2022 года пилотов нового поколения.

Отмечается, что обсуждения нового сценария начались в конце прошлого года. Однако перед запуском в работу его окончательную версию еще должны согласовать Круз и руководство кинокомпании. Официальный представитель Paramount пока отказался от комментариев.

Издание также отмечает, что эта новость появилась через несколько дней после того, как Круз объявил о подписании большого контракта на разработку франшиз и оригинальных фильмов для кинокомпании Warner Bros., которая в свое время выпустила такие фильмы с его участием, как "Интервью с вампиром", "С широко раскрытыми глазами", "Магнолия" и "Грань завтрашнего дня". Этот договор по-прежнему позволяет Крузу работать и на другие компании.

Франшиза "Топ Ган" – интересные факты

Приключенческая драма режиссера Тони Скотта "Лучший стрелок" об элитных пилотах ВВС США вышла в 1986 году. Картина имела большой успех в прокате, а также получила несколько технических номинаций на "Оскар" и одержала победу в категории "Лучшая песня" с легендарной Take My Breath Away. Критики же восприняли фильм прохладно, несмпотря на красивую картинку раскритиковав сюжет и персонажей. Тем не менее, продолжения фильма ждали многие киноманы, и через 36 лет это произошло.

События фильма "Топ Ган: Мэверик" 2022 года от режиссера Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Обливион", "Спайдерхед") разворачивались через 36 лет после оригинала. Легендарный военный летчик капитан Пит "Маверик" Митчелл (Том Круз, который, кстати, во время съемок сам выполнял опасные трюки и управлял истребителем) вернулся в родную академию Top Gun в качестве инструктора. Среди курсантов там и сын погибшего лучшего друга Митчелла Ника "Гуся" Брэдшоу – Брэдли "Петух" Брэдшоу, роль которого досталась Майлзу Теллеру ("Дивергент", "Фантастическая четверка").

"Топ Ган: Мэверик" стал тем редким случаем, когда продолжение получилось лучше предшественника. На данный момент оценка фильма на IMDb сотавляет 8,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes у него 96% одобрения от критиков и 99% от широкой аудитории, а на Metacritic – 78 баллов из 100 от киноэкспертов и 7,5 баллов из 10 от зрителей, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". При этом фильм с бюджетом 170 миллионов долларов собрал в прокате почти 1,5 миллиарда долларов, а также был номинирован на "Оскар" в шести категориях, включая "Лучший фильм", победив в категории "Лучший звук".

Как ранее сообщал УНИАН, кинокомпания Paramount Pictures из-за большой голливудской забастовки отложила выход фильма "Миссия невыполнима 8" с Томом Крузом, который должен был стать прямым продолжением выпущенного летом 2023 года екшна "Миссия невыполнима – Расплата: Часть первая", почти на целый год вперед – с 28 июня 2024 года на 23 мая 2025 года.

