Из-за забастовки голливудских актеров команда фильма не успевает вовремя завершить работу над ним.

Кинокомпания Paramount Pictures отложила выход фильма "Миссия невыполнима 8", который должен был стать прямым продолжением выпущенного этим летом екшна "Миссия невыполнима – Расплата Часть первая", почти на целый год вперед.

Теперь вместо 28 июня 2024 года новый фильм с Томом Крузом выйдет 23 мая 2025 года, пишет Variety.

Как и другие фильмы такого масштаба, команда восьмой "Миссии" была вынуждена остановить производство из-за продолжающейся забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) и тепер фильм не будет завершен вовремя к премьере следующим летом. Такая же судьба ждет многие другие крупнобюджетные проекты, если профсоюз актеров и крупные киностудии не смогут завершить переговоры по поводу нового контракта в ближайшие недели, отмечает издание.

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Кроме того, был перенесен релиз приквела к постапокалиптическому хиту 2018 года "Тихое место: День первый" – теперь он выйдет 28 июня 2024 года вместо ранее запланированной даты 8 марта 2024 года. Тем временем, релиз пока еще не получившего название анимационного фильма "Губка Боб" был перенесен с 23 мая 2025 года на 19 декабря 2025 года.

Вместе с тем, выпуск фэнтези-комедии "Если" от режиссера Джона Красински с ним самим, Райаном Рейнольдсом, Аланом Кимом и Фиби Уоллер-Бридж в главных ролях наоборот был перенесен на более ранее время – с 24 мая 2024 года на 17 мая 2024 года.

Масштабная забастовка актеров в Голливуде

14 июля 2023 года, вслед за бастующими голливудскими сценаристами, масштабную забастовку начала Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). Среди основных требований актеров – заключение нового трехлетнего соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами, которое бы гарантировало им улучшенные условия труда и защиту от последствий использования искусственного интеллекта.

Поскольку по условиям забастовки, актеры-члены профсоюза в это время не имеют право не только сниматься в новых фильмах, но и рекламировать уже снятые и заключать новые контракты, крупные киностудии решили перенести с 2023 на 2024 год многие ожидаемые киноновинки. Среди них – "Дюна 2", "Крейвен-охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" и многие другие. Кроме того, пришлось остановить съемки фильмов "Дедпул 3", "Гладиатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кинокритик" и многих других.

После почти 150 дней забастовки, в конце сентября 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) официально заключила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), что дало "зеленый свет" возобновлению работы писателей над новыми фильмами и сериалами.

Многие надеялись, что актеры также смогут вскоре договориться с киностудиями о новых контрактах, однако 12 октября 2023 года переговоры между SAG-AFTRA и AMPTP были приостановлены после того, как стороны вновь не смогли прийти к соглашению.

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