Кинокомпания Paramount Pictures отложила выход фильма "Миссия невыполнима 8", который должен был стать прямым продолжением выпущенного этим летом екшна "Миссия невыполнима – Расплата Часть первая", почти на целый год вперед.
Теперь вместо 28 июня 2024 года новый фильм с Томом Крузом выйдет 23 мая 2025 года, пишет Variety.
Как и другие фильмы такого масштаба, команда восьмой "Миссии" была вынуждена остановить производство из-за продолжающейся забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) и тепер фильм не будет завершен вовремя к премьере следующим летом. Такая же судьба ждет многие другие крупнобюджетные проекты, если профсоюз актеров и крупные киностудии не смогут завершить переговоры по поводу нового контракта в ближайшие недели, отмечает издание.
Кроме того, был перенесен релиз приквела к постапокалиптическому хиту 2018 года "Тихое место: День первый" – теперь он выйдет 28 июня 2024 года вместо ранее запланированной даты 8 марта 2024 года. Тем временем, релиз пока еще не получившего название анимационного фильма "Губка Боб" был перенесен с 23 мая 2025 года на 19 декабря 2025 года.
Вместе с тем, выпуск фэнтези-комедии "Если" от режиссера Джона Красински с ним самим, Райаном Рейнольдсом, Аланом Кимом и Фиби Уоллер-Бридж в главных ролях наоборот был перенесен на более ранее время – с 24 мая 2024 года на 17 мая 2024 года.
Масштабная забастовка актеров в Голливуде
14 июля 2023 года, вслед за бастующими голливудскими сценаристами, масштабную забастовку начала Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). Среди основных требований актеров – заключение нового трехлетнего соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами, которое бы гарантировало им улучшенные условия труда и защиту от последствий использования искусственного интеллекта.
Поскольку по условиям забастовки, актеры-члены профсоюза в это время не имеют право не только сниматься в новых фильмах, но и рекламировать уже снятые и заключать новые контракты, крупные киностудии решили перенести с 2023 на 2024 год многие ожидаемые киноновинки. Среди них – "Дюна 2", "Крейвен-охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" и многие другие. Кроме того, пришлось остановить съемки фильмов "Дедпул 3", "Гладиатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кинокритик" и многих других.
После почти 150 дней забастовки, в конце сентября 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) официально заключила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), что дало "зеленый свет" возобновлению работы писателей над новыми фильмами и сериалами.
Многие надеялись, что актеры также смогут вскоре договориться с киностудиями о новых контрактах, однако 12 октября 2023 года переговоры между SAG-AFTRA и AMPTP были приостановлены после того, как стороны вновь не смогли прийти к соглашению.