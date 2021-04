25-летний украинец получил титул лучшего вокалиста 2021 года и любовь тысяч зрителей.

25 апреля на канале 1+1 состоялся долгожданный финал шоу " Голос страны". Его победителем стал молодой и талантливый Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Он исполнил песню "You Are The Reason" певца Calum Scott. Исполнение песни тронуло не только тренеров, но и всю страну, ведь он одержал победу в зрительском голосовании. За свой триумф Сергей получит квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Что известно о Сергее Лазановском

Сергей родился в селе Попельники Ивано-Франковской области. Его мама очень любила музыку и пела всюду. Именно от нее он перенял любовь к пению. "Я всю жизнь пел, даже в роддоме при рождении был самым крикливым ребенком. Тогда мои родственники говорили, что стану артистом", – рассказывал Лазановский.

После школы Сергей должен был стать фармацевтом, однако поступил в Институт искусств на кафедру сценического мастерства. Сначала семья не воспринимала всерьез его увлечение музыкой. В студенческие годы юноша выступал на свадьбах и вечеринках, затем работал в Ивано-Франковском драматическом театре. Кроме этого, он вел эфиры на телеканале UA:Карпаты, преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила, а также в продюсерском классе Starteam.

На "Голос страны" он мечтал попасть со второго сезона. В 11 сезоне его мечта воплотилась в жизнь: Лазановский успешно прошел кастинг. На слепых прослушиваниях он исполнил песню You Are The Reason, которую впоследствии повторно исполнил в финале. Олег Винник и Надежда Дорофеева согласились взять его в свою команду. К последней он присоединился.

Автор: Екатерина Пулатова