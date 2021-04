25 апреля состоялся грандиозный финал главного вокального шоу страны.

В воскресенье, 25 апреля, в эфире телеканала 1+1 состоялся суперфинал 11 сезона вокального шоу "Голос страны".

Читайте такжеФинал "Голоса страны-11": онлайн-трансляция (обновляется)До третьего этапа суперфинала проекта дошли двое участников - Юлия Тимочко из команды Тины Кароль и Сергей Лазановский с тренером Надей Дорофеевой.

В третьем этапе суперфинала Юлия Тимочко исполнила песню Hurts "Wonderful Life". С этой композицией девушка покорила всех на "слепых" прослушиваниях "Голоса страны-11".

Участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский спел "You Are the reason" - с этой песней он пришел на шоу.

"Голос страны-11": кто победил в шоу

По результатам зрительского голосования, в 11 сезоне шоу "Голос страны" побеждает Сергей Лазановский.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Читайте такжеУчастник "Голоса страны" спел хит Земфиры и попал в полуфинал (фото, видео)Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

Автор: Ольга Робейко