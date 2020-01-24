"Мои мысли тихие": рецензия на нашумевшую украинскую комедию Антонио Лукича

Картину можно отнести сразу к нескольким жанрам: роуд-муви, драма и лирическая комедия.

Представляете ли вы украинскую комедию без шаблонного юмора и актеров наподобие Станислава Боклана (в таланте которого я, кстати, не сомневаюсь)? Если ваш ответ отрицательный, есть хорошая новость: наконец-то вы сможете посмеяться от души и ни капли не жалеть потраченных времени и денег на отечественную киноленту. Речь о кинокомедии "Мои мысли тихие", отзывами о которой вот уже неделю пестрит лента в Facebook.

Это не просто комедия, здесь нет примитивных шуток, неестественного украинского языка и размашистых диалогов. И вообще, несмотря на раскат смеха в зале, порой кажется, что это история не о шутках, не ради них, а о простых, но таких важных для каждого вещах: самореализации, отношениях с родственниками, в частности, с мамой, о гармонии с собой.

Сюжет фильма "Мои мысли тихие"

По сюжету, герой фильма звукорежиссер Вадим Ротт (его сыграл непрофессиональный актер Андрей Лидаговский) получает предложение о работе: записывать звуки украинских животных, которые будут использованы в игре "Ноев ковчег", для некоего Джеймса Ткачука из Канады. Но особый бонус в тысячу долларов и в виде выезда в Канаду на работу ждет Вадима, если он запишет "раховскую крякву". Эта птица якобы раз в год поет, что и нужно "поймать" "звукачу".

И тут, конечно же, возникает логичный вопрос: а почему нельзя записать мычание коров в Канаде? В фильме звучит ответ на него, вызвавший смех в зале: украинские животные тонко чувствуют приближение потопа, у них в голосе тревога. А канадские – слишком сыты и довольны, у них напрочь отсутствует страх. Уловили аналогию, от которой становится несмешно? Как по мне, это скорее относится к нашим людям.

А еще после просмотра фильма вы непременно будете вспоминать, а действительно ли украинские коровы не смотрят в небо.

Главный герой Вадик отправляется на Закарпатье записывать звуки украинской фауны. И первым препятствием становится... его мама-таксистка Галя. Здесь Ирма Витовская сыграла прекрасно и раскрыла в фильме ряд проблем многих украинских женщин. Она, еще молодая, красивая, полна оптимизма и энергии, боится остаться одна. Мы узнаем, что она ищет любовь (что интересно, тоже за границей, как и сын работу), но потенциальный жених ее "кидает". Здесь подымается тема недолюбленных женщин, которые всю заботу пытаются отдать взрослым детям, иногда делая это чрезмерно напористо. Некоторые сцены с Ирмой заставляют прослезиться: диалог в авто о старости, разговор в отеле под шум дождя за окном. В этих сценах нет ничего лишнего - все просто и метко.

Диалоги мамы с сыном - это нечто, вызывающее неоднократные флешбеки из личной жизни каждого: разговоры родителей о старости, внуках, нежелании проводить время вместе.

Итак, наш герой отправляется за главным "трофеем" – звуками кряквы. Но эта редкая птица живет в запретной зоне на границе между Украиной и Румынией. И тут Вадим попадает в руки украинских пограничников, которые грозят отобрать все его записи.

Финал комедии открытый: зритель не совсем понимает, чем сейчас занимается звукорежиссер, счастлив ли он теперь. А "Viva Forever" в исполнении церковного хора в конце фильма – это нечто!

Почему обязательно стоит посмотреть "Мои мысли тихие"?

Если вы устали от шаблонных украинских комедий и постоянно чувствовали разочарование после их просмотра, тогда вам точно стоит посмотреть киноработу молодого режиссера Антонио Лукича. По моему мнению, это лучшее, что могло случиться с нашим кинематографом. Ведь здесь вам ни плоских шуточек (которых, кстати, могла быть уйма в первую очередь из-за роста главного героя, но это обыграли очень жизненно, показав его, двухметрового, в плацкарте поезда), ни чрезмерной наигранности, ни вылизанного до неестественного украинского языка, ни заезженных сюжетов. Порой кажется, что некоторые ситуации в фильме абсурдны, но это его ничуть его не портит, а наоборот.

Конечно же, не могу не сказать о простой и в то же время прекрасной игре актеров, которые, как кажется, сыграли сами себя. Ничего лишнего, никаких затянутых диалогов и непонятных трансформаций персонажей.

А еще музыка - она в фильме подобрана прекрасно. А чего стоит «Viva Forever» в финале!

Обязательно посмотрите "Мои мысли тихие"! Почувствуйте, какой может быть прекрасная и, казалось бы, незатейливая украинская, не побоюсь этого слова, семейная комедия.

"Мои мысли тихие": трейлер

Варвара Вайс