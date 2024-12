Режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен") снял фильм, который показывает жизнь Робби Уильямса с его собственной перспективы, демонстрируя фирменный юмор и несокрушимый дух певца.

23 января 2025 года в кинотеатрах Украины выйдет фильм "Робби Уильямс: Better Man", сочетающий в себе мюзикл и байопик об одном из самых популярных певцов современности с уникальной VFX-графикой от специалистов по спецэффектам, работавших над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".

Фильм основан на реальной истории головокружительного взлета, драматического падения и впечатляющего возвращения британской поп-звезды Робби Уильямса – одного из самых ярких певцов современности.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором ленты в Украине, рассказывает об этом действительно уникальном фильме, который станет настоящим событием как для поклонников музыки, так и для киноманов.

О чем фильм

Сейчас Робби Уильмс – один из поп-артистов, имеющих больше всех в мире музыкальных наград и отличий. Шесть его альбомов входят в топ-100 самых продаваемых в истории Британии (с общими продажами более 80 млн копий во всем мире), 14 его синглов становились №1 в хит-парадах Великобритании. Кроме того, Робби является лауреатом 18 премий Brit Awards – больше, чем у любого другого артиста. В целом он выпустил 19 альбомов, возглавлявших чарты Великобритании, включая сольные работы и альбомы, выпущенные с бойз-бендом Take That, что ставит его в топ-2 артистов всех времен с наибольшим количеством хитов.

В ноябре 2023 года Netflix выпустил четырехсерийный документальный сериал "Робби Уильямс", срежиссированный Джо Перлманом, который возглавил рейтинг Netflix в 22 странах и вошел в топ-10 в 48 странах. Так что можно не сомневаться, что художественный фильм о Робби также ждет бешеная популярность.

Режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен") снял фильм, который показывает жизнь Робби Уильямса с его собственной перспективы, демонстрируя фирменный юмор и несокрушимый дух певца. История отслеживает путь Уильямса с юности, когда он стал самым молодым участником популярного бойз-бэнда Take That, до непревзойденных достижений в сольной карьере – одновременно показывая вызовы, которые приносят необычайная слава и успех.

Майкл Грейси обещает провести зрителей сквозь жизнь и карьеру Уильямса в нестандартной и фантастической форме. Грейси подошел к истории возвышения Уильямса с сатирическим взглядом – музыкант на экране будет изображен в виде CGI-обезьяны, что делает фильм "Робби Уильямс: Better Man" одной из самых неординарных музыкальных кинобиографий.

CGI-обезьяна от создателей Голума из "Властелина колец"

Объясняя выбор изобразить музыканта в виде персонажа в стиле "Планеты обезьян", Грейси говорит: "Я спросил у Робби: "Если бы ты был животным, то каким? Ты когда-то сказал, что тебя "вывели на сцену выступать, как обезьяну". Так что я думаю, что лучше показать тебя не таким, каким мы тебя видим, а таким, каким ты видишь себя". И Робби эта идея очень понравилась. Осталось только воплотить ее в жизнь.

Майкл Грейси – австралиец. И с тех пор, как он был подростком и начинал работать в сфере визуальных эффектов в Сиднее, он мечтал однажды сотрудничать с Wētā, компанией, которая стоит за созданием таких иконических цифровых персонажей, как Голум из "Властелина колец", Цезарь из "Планеты обезьян" и жители планеты Пандора в "Аватаре".

Вооруженный собственными 2D-дизайнами и концептуальным артом, Грейси представил свое видение исполнительному продюсеру по VFX в Wētā Дэвиду Конли. Впечатленный и сценарием, и амбициями Грейси, Конли не только поддержал проект, но и помог Грейси в 3D-превизуализации ключевых музыкальных сцен и превращении дизайнов режиссера в реалистичных 3D-персонажей. Страсть Wētā и непоколебимая вера в фильм привели к тому, что компания в Мельбурне создала специальную студию для продакшена "Робби Уильямс: Better Man".

В фильме роль обезьяны исполнил Джонно Дэвис ("Kingsman: Тайная служба", сериал "Охотники"): мы не увидим в кадре его лица, но будем видеть все его движения, ведь актер снимался в специальном костюме с датчиками для захвата движений – как тот, что был на Энди Серкисе, когда он играл Голума во "Властелине колец".

"Аниматоры создали цифровую версию Робби, используя многочисленные видеоматериалы самого Робби для сочетания с игрой Джонно", – объясняет режиссер.

Оригинальная музыка Робби Уильямса и его пластика

И хотя самого Робби мы в этом фильме не увидим, но, конечно, его услышим. Все песни в фильме исполняет сам Робби Уильямс.

В частности, специально для фильма он перезаписал такие хиты, как Angels, Feel, Better Man, Let Me Entertain You, Something Beautiful, Rock DJ, She's the One, Come Undone и другие.

Но у Робби уникальна не только музыка, но и пластика. И воссоздать ее на экране помог австралийский хореограф Эшли Уоллен, который работал с Грейси над "Величайшим шоуменом".

"Именно соавтор сценария фильма "Робби Уильямс: Better Man" Саймон Глисон познакомил меня с Майклом Грейси более 20 лет назад, – вспоминает Уоллен, – И с тех пор мы работали вместе над всем, что он делал – от реклам до фильмов. Я никогда не работал с кем-то так долго, и это создает общий язык. Мне нравится, что у Майкла высокие ожидания, потому что это мотивирует меня. Он также понимает танец, и я действительно счастлив работать с кем-то, кто стремится вносить много танца в кино. Это мечта, которая стала реальностью".

Также к постановке номеров присоединилась главный хореограф команды Робби Уильямса, и вместе с Уолленом они помогли Джонно Дэвису идеально воспроизвести фирменную пластику певца.

Настоящая жизнь Робби Уильямса

Хотя на экране мы видим обезьяну, а не настоящего Робби, история, рассказываемая в фильме, абсолютно настоящая. В ее центре – красивая и сложная история взаимоотношений отца и сына между Робби Уильямсом и его отцом, исполнителем Питером Уильямсом, известным под сценическим именем Питер Конвей (его играет Стив Пембертон), а также близкие и теплые отношения Уильямса с его матерью Дженет (Кейт Малвани) и бабушкой Бетти (Элисон Стедман). Родители Уильямса развелись, когда ему было три года, и Питер больше отдавался стендап-комедии и пению, чем воспитанию сына. В игре Пембертона роль Питера наполнена эмпатией, юмором и сценическим шармом, Стедман вдохнула в роль бабушки Робби глубокую эмоциональность, любовь и поддержку, а Малвани передала аутентичность, душевность и юмор отношений матери-одиночки со своим сыном.

Ну а также к касту присоединилась австралийская актриса Рэйчел Бенно, которая сыграла бывшую девушку Уильямса, Николь Эпплтон, которая когда-то была участницей чрезвычайно успешной женской группы All Saints вместе со своей сестрой Натали Эпплтон (ее роль в фильме исполнила сестра Рэйчел, актриса Карина Бенно).

"Николь Эпплтон очень добрый, замечательный человек и невероятная личность, – вспоминает Уильямс о своей бывшей девушке, которая до сих пор является его близкой подругой, – Она была правильным человеком в неправильное время для того, кем я тогда был. В фильме есть моменты, очень личные, которые мне до сих пор тяжело смотреть, переживать и понимать".

Робби Уильямс действительно никогда не был ангелом и примерным мальчиком. Сомнительных моментов, связанных с употреблением запрещенных веществ или непристойным поведением в его жизни было много, и именно поэтому фильм получил "взрослый" рейтинг R.

"Этот фильм стремится рассказать историю, которую я всегда ищу: преследование невозможной мечты, – говорит режиссер. – Здесь Робби – это не только поп-звезда, но и человек, который стоит за созданным им образом. Фильм раскрывает его недостатки, противоречия и блеск, которые составляют настоящую личность Робби Уильямса".

