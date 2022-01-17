Британский певец Робби Уильямс рассказал, что после прихода невероятной славы у него появились недоброжелатели.
Об этом сообщает Mirror.
По словам артиста, в 16 лет он начал выступать на большой сцене. И, конечно, он быстро стал популярным вместе со своим бойз-бэндом. Через несколько лет он ушел в сольное плаванье и сумел продать 80 миллионов копий альбомов.
Но вместе с поклонниками росло и количество недоброжелателей. Кто-то захотел убить Робби и даже нанял киллера.
Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интим (видео)"Невероятная слава и невероятный успех идут вместе с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями", - отметил Уильямс.
Также он добавил, что не всегда может посещать светские мероприятия и не ходит туда, где его могут убить.
"Это вещи, которые случаются, когда ты становишься знаменитым", - добавил артист.
Напомним, ранее Робби Уильямс спел песню, которую написала его маленькая дочь.