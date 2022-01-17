Уильямса хотели убить, когда он был на пике славы.

Британский певец Робби Уильямс рассказал, что после прихода невероятной славы у него появились недоброжелатели.

Об этом сообщает Mirror.

По словам артиста, в 16 лет он начал выступать на большой сцене. И, конечно, он быстро стал популярным вместе со своим бойз-бэндом. Через несколько лет он ушел в сольное плаванье и сумел продать 80 миллионов копий альбомов.

Но вместе с поклонниками росло и количество недоброжелателей. Кто-то захотел убить Робби и даже нанял киллера.

Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интим (видео)"Невероятная слава и невероятный успех идут вместе с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями", - отметил Уильямс.

Также он добавил, что не всегда может посещать светские мероприятия и не ходит туда, где его могут убить.

"Это вещи, которые случаются, когда ты становишься знаменитым", - добавил артист.

Напомним, ранее Робби Уильямс спел песню, которую написала его маленькая дочь.

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