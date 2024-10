УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах состоятся премьеры зрелищного украинского документального фильма об армейской авиации "Подъемная сила", сатирического хоррора "Субстанция" с Деми Мур, который получил награду Канн-2024 за сценарий, выживальческого фильма ужасов "Хищный лес" с Хэлли Берри и еще нескольких новинок.

Между тем, онлайн на Netflix выйдет романтическая драма "Одинокая планета" с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Подъемная сила

Lift Force (Украина, 2024, военный/документальный)

Этот документальный фильм на примере реальных боевых задач показывает, как работает украинская военная авиация – от работы авиаторов ночью или в режиме радиомолчания до тренировок и работы на полигоне.

В фильме снялись реальные пилоты, которые летали в окруженный Мариуполь, на остров Змеиный или выполняли задачи в тылу врага. Все герои – борттехники, инженеры, авианаводчики и боевые пилоты, которые сейчас защищают Украину. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых.

Над фильмом работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim, которые применяли во время съемок сверхбыстрые дроны собственного производства. Все кадры были сделаны во время боевых и тренировочных полетов, съемки проходили в Полтаве, Константиновке, Славянске, Харькове, Киеве и Львове в течение одного года.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Субстанция

The Substance (США, Великобритания, Франции, 2024, ужасы/драма/сатира)

В центре сюжета фильма – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар" Элизабет Спаркл, которая ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер прямо в день ее 50-летия не решает найти более молодую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее... Теперь две версии Элизабет должны менять друг друга раз в семь дней, но вскоре каждая начинает перетягивать это "одеяло времени" на себя, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Главные роли в фильме сыграли Деми Мур ("Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн") и Маргарет Куолли ("Бедные-несчастные", "Виды милосердия", "Однажды... в Голливуде"). Также ключевую роль в картине сыграл Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "G.I.Joe: Атака кобры").

Сняла фильм французский режиссер Кароли Фаржа, для которой это лишь второй полнометражный фильм в карьере после триллера "Месть" (2017), получившего награды на нескольких фестивалях независимого кино.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, где он получил награду за лучший сценарий.

На данные момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 73% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Хищный лес

Never Let Go (США, 2024, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – мать-одиночка, которая вместе с двумя сыновьями поселяется в лесной глуши, ища спасения от конца света. Она учит мальчишек суровым правилам выживания для собственной защиты, главное из которых – всегда оставаться в поле зрения друг друга. Как только они переступают порог родного дома, на каждого из них начинается охота: неизвестные зловещие существа подстерегают их в тени. Когда один из сыновей исчезает в лесу, семья вынуждена выйти за пределы своего дома.

Главную роль в ленте исполнила оскароносная Хэлли Берри (франшиза "Люди Икс", "Джон Уик 3", "Бал монстров"). Также в фильме сыграли Кристин Парк (сериал "На поверхности"), Стефани Лавин (сериал "Таинственное королевство Бенедикта") и другие.

Снял ленту французский режиссер Александр Ажа, который прославился в 2006 году благодаря фильму ужасов о каннибалах-мутантах "У холмов есть глаза". Позже он также снял такие известные хорроры, как "Зеркала" (2008), "Пираньи 3D" (2010), "Рога" (2013), "Хищники" (2019) и "Кислород" (2021).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 57% одобрения от критиков и 53% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Прекрасное несовершенство

Een Schitterend Gebrek (Италия, Нидерланды, Бельгия, 2024, драма)

В центре сюжета фильма – загадочная куртизанка, которая всегда прячет лицо за вуалью. Это разжигает страсть известного любовника – Казановы и заставляет его неотступно преследовать красавицу, чтобы узнать ее тайну.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Здесь и там

Ici et là-bas (Франция, 2024, комедия)

Главный герой фильма – мужчина по имени Адриен, который из-за проблем с визой вынужден вернуться в Париж после 15 лет, проведенных в Сенегале с женой Аминатой. В Париже его принимает двоюродный брат жены Секу, который уже стал настоящим французом. Пока Адриен ждет возвращения в Африку, Секу устраивает ему ознакомительное путешествие по Франции с приятными неожиданностями.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

Моя геройская академия: Ты следующий

Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto (Япония, 2024, экшн/аниме)

В обществе, где герои и злодеи постоянно борются во имя мира и хаоса, старшеклассник Дэку стремится стать лучшим героем. Он бросает вызов одному из самых грозных злодеев, который величает себя Символом Мира. Однако сможет ли Деку вместе со своими школьными друзьями защитить мир, положив конец Зломощному?

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Скейтируй-танцуй!

L.O.L Surprise: Skate Dance movie (США, 2024, комедия/анимация)

Главная героиня этого мультфильма Али Дэнс имеет два любимых хобби – танцы и скейт. Она хорошо танцует, но и делать трюки на скейте ей очень нравится. Вместе с подружками-куколками L.O.L. Surprise! они покоряют сцену и становятся настоящими звездами скейтбординга.

Одинокая планета

Lonely Planet (США, 2024, драма/романтика)

В центре сюжета фильма – только что разведенная писательница, которая во время идиллического ретрита для писателей в Марокко неожиданно сближается с более молодым мужчиной, который размышляет о своей жизни.

Главные роли в фильме исполнили Лора Дерн ("Синий бархат", "Парк Юрского периода", сериал "Большая маленькая ложь") и Лиам Хемсворт (франшиза "Голодные игры", сериал "Ведьмак").

Сняла фильм сценаристка и режиссер Сюзанна Грант, которая в свое время придумала сценарии к таким признанным критиками хитам, как "Эрин Брокович", "Солист" и "Паутина Шарлотты".

Фильм станет доступен на Netflix с 11 октября 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2024 года – на этой неделе на Hulu выйдет спортивная драма "Машина", а на Netflix представят первую часть четвертого сезона подросткового приключенческого сериала "Внешние отмели" и приключенческий анимационный сериал "Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт". Тем временем, на Apple TV+ состоится премьера психологического триллера "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт.

Марина Григоренко