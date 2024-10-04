Он рассказал забавную историю, которая произошла во время съемок фильма.

Американский кинорежиссер Барри Зонненфельд раскрыл всю правду о знаменитом американском актере Уилле Смите, который ранее сообщил, что в третий раз станет отцом. Знаменитость припомнил одну забавную историю, которая произошла во время съемок фильма "Люди в черном" с участием артиста.

Как пишет Vulture, Зонненфельд во время своего последнего интервью решил подколоть Смита. В частности, он вспомнил ситуацию, когда во время съемок "Людей в черном" в 1997 году Смит и Томми Ли Джонс, сыгравший в фильме агента Кея, находились в герметичной капсуле. Неожиданно режиссер услышал разговор актеров и понял, что Уилл выпустил газы прямо рядом с коллегой в замкнутом пространстве.

"О, Боже, мне так жаль. Томми, прости. Баз, принеси лестницу", - сказал тогда Смит.

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В издании добавляют, что Томми - это человек, который никогда не будет смеяться или даже шутить над другими, поэтому он попытался сделать так, чтобы Уилл не чувствовал себя некомфортно и сказал: "Все в порядке, Уилл. Не волнуйся".

После этого Джонс побежал по лестнице из капсулы, чтобы избежать вони. Из-за этого запаха, говорит режиссер, пришлось эвакуировать людей и приостановить съемки на три часа.

"Уилл Смит - пердун. Просто некоторые люди являются таковыми, и вы точно не захотите оказаться в очень маленьком герметично закрытом пространстве с пердежом Уилла Смита. Мы эвакуировали людей примерно на три часа. Нет, он, знаете, милый парень. Просто он выпускает газы", - с юмором высказался об артисте режиссер.

Напомним, ранее Уилл Смит попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней. Актер опубликовал короткий ролик под песню "Береги мою любовь" российского певца Xcho.

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