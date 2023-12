В украинский прокат фильм выйдет 25 января 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" (Anyone but You), одну из главных роле в котором исполнила звезда первого сезона сериала "Белый Лотос" и фестивального хита "Реалити" Сидни Суини.

По сюжету фильма, наутро после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Так что им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться парой.

Кроме Сидни Суини в фильме сыграли Глен Пауэлл (фильм "Топ Ган: Меверик", сериал "Королевы крика"), Александра Шипп ("Люди Икс: Апокалипсис", "Барби") и другие.

Режиссером фильма выступил Уилл Глак (дилогия "Кролик Петрик", комедии "Отличница легкого поведения", "Друзья по сексу"). Он же выступил соавтором сценария.

