Фильм получил высокие оценки от критиков.

21 сентября 2023 года в украинских кинотеатрах выйдет драматический триллер "Реалити". Сценарий фильма основан на протоколе допроса ФБР Реалити Виннер, которую подозревают в раскрытии секретной информации о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Главную роль в ленте сыграла звезда сериалов "Эйфория" и "Белый Лотос" Сидни Суини.

УНИАН вместе с Артхаус Трафик подготовил интересные факты о создании ленты и объяснил, почему ее прокат не стоит пропускать.

Реальная история в основе

Киношники говорят, что жизнь пишет значительно более драматичные сюжеты, чем любой сценарист, и в случае с "Реалити" это в самом деле так. Фильм полностью основан на реальной истории с минимальными отклонениями от реальных событий.

Лента рассказывает о бывшей военной США и переводчице Агентства национальной безопасности Реалити Виннер. В 2017 году она слила секретный документ интернет-изданию The Intercept, содержащий секретную информацию об атаках российских военных на американское программное обеспечение для голосования и местных выборных органов в преддверии выборов 2016 года. Она была приговорена к самому продолжительному тюремному заключению за несанкционированное распространение правительственной информации в СМИ – пять лет и три месяца. 2 июня 2021 года Виннер была переведена из тюрьмы в переходное учреждение, Центр управления реабилитацией заключенных в Сан-Антонио, штат Техас.

Успех первоисточника

Изначально сюжет был адаптирован в пьесу "Это комната", которую написала Тина Саттер. Постановка стала невероятно популярной и имела большой успех. Из-за этого Саттер, в соавторстве с Джеймсом Полом Далласом, переписала историю в формат сценария.

Фильм "Реалити" также стал режиссерским дебютом в кино для самой Саттер.

Перформанс Сидни Суини

Главную роль в ленте исполнила Сидни Суини – двукратная номинантка на премию "Эмми" за роли в сериалах "Белый лотос" и "Эйфория". Играя с ограниченным пространством и эмоциональной скованностью своей героини, Суини выдала сильный перформанс, который заставляет зрителя гадать: неужели Виннер и в самом деле не знает почему к ней приехали представители ФБР? Или же она просто мастерски сохраняет лицо спокойствия и уверенности, скрывая правду?

Для того, чтобы достоверно передать характер реальной Реалити Виннер, Сидни Суини созванивалась с ней по Zoom, пока та находилась в тюрьме.

"Когда я готовилась к прослушиванию, то нашла как можно больше интервью с Реалити, чтобы посмотреть, как она разговаривает, двигается, какие у нее манеры", – рассказала Суини.

Настоящая Реалити Виннер одобрила ленту

Байопики – довольно распространенный жанр в кино, но часто, после экранизации жизни какой-то реальной фигуры, начинают всплывать негативные заявления, обжалования и целые скандалы относительно того, насколько достоверно была передана история и что именно она рассказывает о своих героях. Но в случае с "Реалити" настоящая Реалити Виннер поддержала создание фильма, хотя и сообщила, что не планирует смотреть ленту, потому что не хочет заново проживать свой травматический опыт.

Однако Виннер радушно помогала Суини работать над своим персонажем, а ее семья посетила премьеру ленты на "Берлинале", после которой мать Реалити Виннер обняла Сидни Суини и была очень растрогана. Настоящая Реалити Виннер также видела постановку пьесы – ее сестра держала ноутбук с включенным зумом во время одного из выступлений.

Высокие рейтинги

Премьера ленты состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2023 году. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 93% и имеет сертифицированную свежесть. Портал Metacritic также поставил ленте 83 балла из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Издание The Curb описало "Реалити" как "поразительное произведение, которое нельзя игнорировать в современную эпоху политики и нарративов постправды". Одна только игра Сидни Суини стоит времени зрителей, и то, как построен фильм и о чем он говорит, является смелым и динамичным решением, отметило издание.

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