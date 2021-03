Букмекеры уже активно дают свои прогнозы относительно вероятных фаворитов конкурса.

Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение 2021 - в самом разгаре. Страны представляют композиции, с которыми будут покорять Европу.

Грузия на Евровидении 2021

Грузия представила песню для Евровидения 2021. Исполнитель Торнике Кипиани выступит на конкурсе с композицией You.

Баллада певца получилась многожанровой - она сочетает и рок, и поп, и блюз. В сети мнения по поводу песни Кипиани разделились: одни считают, что она прекрасно подходит для Евровидения, другие сочли композицию не слишком сильной для такого прекрасного голоса, а третьи оценили лишь видео.

Евровидение 2021: Мальта

Кроме того, свою работу для самого известного музыкального конкурса показала Мальта. Дестини Чукуньере представит страну с композицией Je Me Casse.

Отметим, что девушка полностью изменила стиль своего исполнения. Песня вышла очень стильной и зажигательной.

Азербайджан на Евровидении 2021

Представительница Азербайджана на песенном конкурсе Эфенди презентовала песню Mata Hari и клип на нее. В новой видеоработе исполнительница предстала в образе Мата Хари.

Евровидение 2021: свежие прогнозы букмекеров

Согласно прогнозам букмекеров, лидерство среди фаворитов Евровидения 2021 у Швейцарии. Певец албанского происхождения Gjon’s Tears выступит с песней Tout l’Univers.

На втором месте оказалась Мальта. Третью строчку занимает Болгария, которую представит певица Виктория с песней Growing Up is Getting Old.

Украине букмекеры прогнозируют лишь 19-е место. Напомним, нашу страну представит группа Go_A с песней "Шум".

Автор: Ольга Робейко