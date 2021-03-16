Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение 2021 - в самом разгаре. Страны представляют композиции, с которыми будут покорять Европу.
Читайте такжеЕвровидение-2021: организаторы не допустили до конкурса песню от Беларуси
Грузия на Евровидении 2021
Грузия представила песню для Евровидения 2021. Исполнитель Торнике Кипиани выступит на конкурсе с композицией You.
Баллада певца получилась многожанровой - она сочетает и рок, и поп, и блюз. В сети мнения по поводу песни Кипиани разделились: одни считают, что она прекрасно подходит для Евровидения, другие сочли композицию не слишком сильной для такого прекрасного голоса, а третьи оценили лишь видео.
Евровидение 2021: Мальта
Кроме того, свою работу для самого известного музыкального конкурса показала Мальта. Дестини Чукуньере представит страну с композицией Je Me Casse.
Отметим, что девушка полностью изменила стиль своего исполнения. Песня вышла очень стильной и зажигательной.
Азербайджан на Евровидении 2021
Представительница Азербайджана на песенном конкурсе Эфенди презентовала песню Mata Hari и клип на нее. В новой видеоработе исполнительница предстала в образе Мата Хари.
Евровидение 2021: свежие прогнозы букмекеров
Согласно прогнозам букмекеров, лидерство среди фаворитов Евровидения 2021 у Швейцарии. Певец албанского происхождения Gjon’s Tears выступит с песней Tout l’Univers.
На втором месте оказалась Мальта. Третью строчку занимает Болгария, которую представит певица Виктория с песней Growing Up is Getting Old.
Украине букмекеры прогнозируют лишь 19-е место. Напомним, нашу страну представит группа Go_A с песней "Шум".
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram