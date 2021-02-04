Жюри выбрали одну песню из трех представленных.

Группа Go_A представит Украину на Евровидении-2021 с песней "Шум".

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Ранее они предстали фрагменты трех песен "Рано", "Церковка" и "Шум". Члены жюри Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин, Дмитрий Хоркин решили, что именно "Шум" будет идеальным вариантом для песенного конкурса.

"Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просили отправить ее на Евровидение, и мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе", – отметили участники.

В марте группа планирует выпустить клип на эту песню. Только вот сам текст будет немного обновленным. Фанаты группы радостно отреагировали на такую новость.

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Автор: УНИАН