Трамп обещал обнародовать эти материалы, еще до вступления в должность президента.

Национальный архив США опубликовал более 80 000 страниц материалов, связанные с убийством бывшего президента Джона Кеннеди в 1963 году, ведь президент США Дональд Трамп еще во время избирательной кампании обещал опубликовать соответствующие файлы, пишет Reuters.

Цифровые документы включают, в частности, PDF-файлы ранее засекреченных записей. С ними можно ознакомиться на сайте Национального архива США.

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Отмечается, что многие документы отражают работу следователей, из них можно "узнать больше о времени пребывания убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в течение месяцев, предшествовавших убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года".

"Важно получить всю документацию, в идеале в неотредактированном виде. Но я не ожидаю новых драматических разоблачений, которые каким-то фундаментальным образом изменят наше понимание события", - прокомментировал событие историк Гарвардского университета Фредрик Логевалл.

Агентство приводит слова нынешнего министра здравоохранения США Роберта Кеннеди, племянника Джона Кеннеди, который заявил, что считает Центральное разведывательное управление причастным к смерти своего дяди. Агентство назвало это обвинение безосновательным.

Обещание Трампа опубликовать документы об убийстве Кеннеди

Как сообщал ранее УНИАН, еще до инаугурации Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом он заявил в январе во время выступления на Capitol One Arena в центре Вашингтона. Он рассказал, что во времена предыдущего президентства не обнародовал полный пакет связанных с убийством Кеннеди записей, поскольку этого требовали агентства национальной безопасности.

Уже через несколько дней, 23 января, президент США Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. В указе говорится о том, что общественный интерес преобладает над любым возможным вредом обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям.

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