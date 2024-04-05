За роль сексоголика в фильме "Стыд" Фассбендер получил кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале 2011 года.

11 апреля 2024 года в украинские кинотеатры возвращается фильм "Стыд" (Shame) Стива Маккуина с Майклом Фассбендером в главной роли.

Это история о жителе Нью-Йорка Брэндоне, который одержим сексом во всех его проявлениях. Он частый гость порносайтов, постоянный клиент сразу нескольких секс-работниц, и одновременно удивительно успешный соблазнитель, перед обаянием которого не в состоянии устоять ни одна девушка. Но внутренний мир неутомимого сексоголика детонирует после того, как в его роскошных холостяцких апартаментах неожиданно поселяется родная сестра.

Накануне старта проката УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" собрали интересные факты об актерах, создании фильма и полученных им наградах.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Люди Икс", "Прометей", "Следующий гол – победный") и Кэрри Маллиган ("Солтберн", "Великий Гэтсби", "Драйв", "Перспективная девушка").

"Стыд" – это второе сотрудничество режиссера Стива Маккуина и актера Майкла Фассбендера. Ранее они работали вместе над фильмом "Голод", который получил одобрение критиков в 2008 году и открыл актеру путь на голливудский Олимп.

Маккуин принципиально хотел продемонстрировать голое тело Фассбендера в кадре. Но дело не только в сексуальной зависимости персонажа, которую нужно было показать. В фильме речь идет о человеческой зависимости в целом. Маккуин через своих персонажей хотел показать, какие люди на самом деле хрупкие.

Высокий уровень игры исполнителей главных ролей подметили критики. Издание Rolling Stone писало, что "Майкл Фассбендер исполняет смелую и блестяще захватывающую роль секс-зависимого", а The Hollywood Reporter назвали "Кэрри Маллиган потрясающей в этой неожиданной роли глубоко раненой и обеспокоенной души".

Творческая команда

Режиссером фильма стал Стив Маккуин – лауреат премий "Оскар" и BAFTA за фильм "12 лет рабства" 2013 года (в котором также одну из главных ролей сыграл Фассбендер и получил за это номинацию на "Оскар").

Сценарий к фильму Маккуин написал вместе с драматургом Эби Морган ("Железная леди", "Суфражистка").

Продюсерами выступили те же люди, которые сделали не одну оскароносную ленту, среди которых "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем и "Король говорит" с Колином Фертом.

Оператором выступил Шон Боббитт, который работал с Маккуином над его лентой "12 лет рабства" и "Олдбоем" Пака Чхан Ука.

Нью-Йорк и музыка

Одной из самых ярких песен в фильме является трек New York, New York, которую Керри Маллиган исполняет в клубе. Песня идеально подчеркнула взгляд Маккуина и Шона Боббитта на Нью-Йорк.

Шумные улицы мегаполиса служат фоном для "Стыда", а их яркая и разнообразная атмосфера добавляет еще один уровень повествования.

Номинации и награды

За роль сексоголика в фильме "Стыд" Майкл Фассбендер получил кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале 2011 года, а сам Стив Маккуин получил титул лучшего режиссера Венеции.

"Стыд" получил две номинации на BAFTA, одну на "Золотой Глобус" и шесть на премию Европейской киноакадемии, в двух из которых (монтаж и операторская работа) стал лучшим.

Впоследствии фильм вошел в 100 величайших фильмов XXI века по версии BBC. С годами оценки фильма на платформах продолжают держаться на высоком уровне.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Самое сильное чувство

Стыд является одним из самых мощных человеческих чувств. Это определяет нас как сознательных, мыслящих, эмоциональных людей. Это обнажает нашу внутреннюю хрупкость. Это показывает нашу слабость перед лицом потенциально враждебной вселенной. Это напоминает нам, что, став отдельными людьми – людьми с уникальными индивидуальностями, отделенными от наших родителей – мы пожертвовали мощным единством с миром.

Именно об этом чувстве, а также о проблеме, о которой не говорят, снял фильм Стив Маккуин. Он стремился "вытащить голову страуса из песка", чтобы говорить о настоящем, а не вымышленном. Это подметили и СМИ, назвав "Стыд" "тревожным фильмом, который проникает в наше сознание и под кожу, когда мы пытаемся понять его героев".

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