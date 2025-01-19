Актер пока официально не комментировал свой новый статус.

Британский актер Генри Кавилл, который известен по сериалу "Ведьмак" и фильмам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Человек из стали", впервые стал отцом. Об этом пишет издание The Daily Mail.

По словам инсайдеров, актера вместе с женой Натали Вискузо заметили с черной детской коляской во время прогулки в Австралии. Однако пока официально Генри не рассказывал о рождении первенца и не рассекречивал имя ребенка.

К слову, в апреле 2021 года Кавилл и Натали публично объявили о своих отношениях. Актер и продюсер впервые появились вместе на премьере фильма "Энола Холмс 2".

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В прошлом году Генри признался, что они с любимой ждут первенца. По слухам, пара официально оформила свои отношения уже после рождения ребенка, ведь на пальце Натали только сейчас заметили кольцо.

Напомним, недавно у известного французского актера Венсана Касселя родился четвертый ребенок от младшей на 31 год модели. Девушка родила ему сына, которого назвали Каэтано.

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