Фронтмен Slipknot записал сольный альбом во время карантина

Тейлор и его музыканты записали для нового альбома 25 песен.

Фронтмен металл-групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор тайно записал сольный альбом во время карантина.

Читайте такжеBBC выпустил документальный фильм о метал-группе Slipknot

Как сообщает NME, об этом он рассказал в шоу We Are Hear на YouTube. В записи приняли участие музыканты, с которыми Тейлор работает на протяжении многих лет. В частности – ударник группы Walls of Jericho Дастин Шоенхофер, участник Stone Sour Кристиан Мартуччи, а также басист Джейсон Кристофер и гитарист Зак Торн.

Группа Тейлора записала для альбома 25 песен – это материал, который Тейлор написал на протяжении нескольких лет, но не мог презентовать его в рамках Slipknot или Stone Sour.

Напомним, в прошлом году у группы Slipknot вышел первый за пять лет альбом, который смог вырваться на лидирующие места в чартах по всему миру. В частности - на первое место в чартах Billboard 200 (США) и UK Albums (Великобритания).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram