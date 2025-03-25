В сети опубликовали первые кадры со съемок.

Известный британский актер Джуд Лоу, который сыграет российского диктатора Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник", показался впервые в этой роли.

Стало известно, что в Риге сейчас проходят съемки ленты. Издание Novaya Gazeta Europe опубликовало первые фото в сети Х с площадки и показало Лоу в образе Путина.

"Первые фотографии Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса "Кремлевский волшебник" о России 1990-х годов, который сейчас снимают в Риге", - подписало кадры издание.

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К слову, на фото актер одет в черное пальто и черный костюм, который дополнил белой рубашкой и ярким галстуком. Также волосы Джуда зачесаны, как у диктатора.

Что известно о фильме "Кремлевский волшебник"

Создатели фильма отмечали, что лента будет снята по одноименной книге Джулиано да Эмполи, который работал старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци. Главный герой - политтехнолог Вадим Баранов, который работал с Путиным в начале его карьеры.

К слову, вместе с Джудом Лоу в фильме сыграют такие актеры: Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. Дата выхода фильма пока не разглашается.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ хотят запретить турецкие сериалы.

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