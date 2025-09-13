Некоторые из них можно посмотреть за одни выходные.

Детективные сериалы всегда захватывают зрителей, ведь каждая серия заставляет следить за движениями персонажей, замечать детали и гадать, кто на самом деле виноват.

УНИАН собрал для вас пять детективных сериалов, которые затрагивают до глубины и держат в восторге до финальных титров.

1. Мейр из Исттауна (Mare of Easttown)

Детектив Мейр Шиен работает в небольшом городке, где все друг друга знают. Когда происходит шокирующее убийство, ей приходится расследовать преступление, балансируя между работой и собственными личными проблемами.

Видео дня

В главных ролях: Кейт Уинслет ("Разум и чувства", "Титаник", "Чтец"), Джулианна Николсон ("Август: Графство Осейдж", "Блондинка") и Гай Пирс ("Помни", "Тайны Лос-Анджелеса").

Рейтинги: IMDb - 8.4/10; Rotten Tomatoes - 95%.

2. Охотник за разумом (Mindhunter)

Сериал погружает в работу агентов ФБР, которые изучают психологию серийных убийц, чтобы предсказать их действия и предупредить новые преступления. Напряжение нарастает с каждым интервью, а психологические игры держат в постоянном напряжении.

В главных ролях: Джонатан Грофф ("Хор", "В поиске"), Холт Маккелени и Анна Торв ("Граница", "Последние из нас").

Рейтинги: IMDb - 8.6/10; Rotten Tomatoes - 97%.

3. Презумпция невиновности (Presumed Innocent)

Ужасное убийство переворачивает с ног на голову офис прокурора Чикаго, когда в преступлении подозревают одного из его сотрудников.

В главных ролях: Джейк Джилленхол ("Стрингер, "Горбатая гора", "Переводчик"), Рут Негга ("Отбросы") и Билл Кэмп ("12 лет рабства").

Рейтинги: IMDb - 7.7/10; Rotten Tomatoes - 79%.

4. Страйк (Strike)

Детективный сериал о частном следователе и его помощнице Робин, которые раскрывают сложные преступления в Лондоне. Город скрывает немало тайн, и каждое расследование открывает новые шокирующие факты. Снято по мотивам серии книг Джоан Роулинг "Страйк".

В главных ролях: Том Берк ("Фуриоза") и Холлидей Грейнджер ("Борджиа", "Любовник леди Чаттерлей).

Рейтинги: IMDb - 7.9/10; Rotten Tomatoes - 83%.

5. Защищая Джейкоба (Defending Jacob)

История о семье, чей сын подозревается в убийстве. Отец пытается найти истину и одновременно защитить ребенка, пока секреты прошлого всплывают на поверхность.

В главных ролях: Крис Эванс ("Фантастическая четверка", "Мстители"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Джейден Мартелл ("Оно", "Телефон мистера Герригена").

Рейтинги: IMDb - 7.8/10; Rotten Tomatoes - 70%.

Ранее УНИАН публиковал подборку напряженных триллеров 2025 года, которые вы могли еще не видеть.

