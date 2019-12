Популярный рэпер Stormzy выпустил клип, снятый в Киеве (видео)

Для съемки выбрали столичные мосты и промзоны на Выдубичах.

Британский рэп-исполнитель Stormzy снял видео на композицию AUDACITY, которую он записал в дуэте с другим британским рэпером Headie One.

Stormzy х не первый западный исполнитель, которому приглянулись киевские пейзажи. Для съемок нового клипа британский рэпер и украинская команда 2332 Films, которая работала над видео, выбрали столичные мосты и живописные (с точки зрения клипа, конечно же) промзоны на Выдубичах, пишет "Новое время".

Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для таких исполнителей, как победительница Евровидения 2018 израильтянка Netta, британские рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.