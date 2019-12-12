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Популярный рэпер Stormzy выпустил клип, снятый в Киеве (видео)

14:14, 12 декабря 2019
Кино и музыка
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Stormzy х не первый западный исполнитель, которому приглянулись киевские пейзажи / скриншот

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Stormzy х не первый западный исполнитель, которому приглянулись киевские пейзажи. Для съемок нового клипа британский рэпер и украинская команда 2332 Films, которая работала над видео, выбрали столичные мосты и живописные (с точки зрения клипа, конечно же) промзоны на Выдубичах, пишет "Новое время".

Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для таких исполнителей, как победительница Евровидения 2018 израильтянка Netta, британские рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.

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Теги: #Киев#рэперпогода в Киеве