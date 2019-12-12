Популярный рэпер Stormzy выпустил клип, снятый в Киеве (видео)
14:14, 12 декабря 2019Кино и музыка
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Для съемки выбрали столичные мосты и промзоны на Выдубичах.
Stormzy х не первый западный исполнитель, которому приглянулись киевские пейзажи / скриншот
Британский рэп-исполнитель Stormzy снял видео на композицию AUDACITY, которую он записал в дуэте с другим британским рэпером Headie One.
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Stormzy х не первый западный исполнитель, которому приглянулись киевские пейзажи. Для съемок нового клипа британский рэпер и украинская команда 2332 Films, которая работала над видео, выбрали столичные мосты и живописные (с точки зрения клипа, конечно же) промзоны на Выдубичах, пишет "Новое время".
Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для таких исполнителей, как победительница Евровидения 2018 израильтянка Netta, британские рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.
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