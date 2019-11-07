Alyona Alyona даст большой сольный концерт в Киеве
15:00, 07 ноября 2019Кино и музыка
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Певица выступит 6 декабря 2019.
В Киеве состоится концерт Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
Известная украинская хип-хоп-певица Alyona Alyona объявила о большом сольном концерте в Киеве.
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Он состоится 6 декабря в HC Hall в 20:00. Артистка - победитель международной премии The Anchor, один из самых перспективных артистов Европы по версии The New York Times, специальный гость от Украины на Биеннале в Венеции.
Как ранее сообщал УНИАН, Alyona Alyona получила в Германии международную музыкальную премию Anchor award.
Напомним, заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко, которая прославилась на YouTube как рэп-исполнительница Alyona Alyona, собирает миллионы просмотров своими видео.
Лучшие хиты Alyona Alyona:
Пушка
Падло
Рибки
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