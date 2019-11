Alyona Alyona даст большой сольный концерт в Киеве

Певица выступит 6 декабря 2019.

Известная украинская хип-хоп-певица Alyona Alyona объявила о большом сольном концерте в Киеве.

Он состоится 6 декабря в HC Hall в 20:00. Артистка - победитель международной премии The Anchor, один из самых перспективных артистов Европы по версии The New York Times, специальный гость от Украины на Биеннале в Венеции.

Как ранее сообщал УНИАН, Alyona Alyona получила в Германии международную музыкальную премию Anchor award.

Напомним, заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко, которая прославилась на YouTube как рэп-исполнительница Alyona Alyona, собирает миллионы просмотров своими видео.

Лучшие хиты Alyona Alyona:

Пушка

Падло

Рибки