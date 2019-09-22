Alyona Alyona выиграла международную музыкальную премию

Украинка получила награду Anchor award, которую ежегодно вручают наиболее перспективному новому артисту.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) получила в Германии международную музыкальную премию Anchor award, которую ежегодно вручают наиболее перспективному новом артисту.

Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

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Alyona Alyona отметили за "массивный, динамичный драйв" и популярность, которой она добилась в мире всего лишь через год с начала карьеры.

"Женская хип-хоп сенсация Alyona Alyona подорвала публику своим украинским рэпом!", - отмечается в сообщении организаторов музыкальной премии.

Кроме Alyona Alyona за музыкальную премию соревновались британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Напомним, реперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), что прославилась благодаря сети, в начале сентября випустила клип к песне «Буллинг».



