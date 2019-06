София Ротару бесплатно выступит в Киеве на Atlas Weekend

В первый день фестиваля вход для гостей будет бесплатным.

Украинская певица София Ротару бесплатно выступит на открытии фестиваля Atlas Weekend в Киеве 9 июля.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. По традиции фестиваля, в первый день вход для гостей свободный.

"Літо, літо аж за край, будем танцювати, грай, музико, грай! София Ротару — хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019", - говорится в сообщении.

В прошлом году хедлайнером первого дня киевского фестиваля был Олег Винник.

Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве. Среди участников фестиваля: Liam Gallagher, Black Eyed Peas, The Subways, Tom Odell, The Chainsmokers, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, "Сплин", Noisia, Everlast, Unkle, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss, Onuka и много других.